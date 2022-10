Brutta figura di Gegia nel corso della diretta con il Gf Vip: le sue parole contro Marco Bellavia hanno fatto rabbrividire Alfonso Signorini (e non solo).

L’appuntamento di ieri, 3 ottobre, del Grande Fratello Vip è stato quasi interamente dedicato al caso Marco Bellavia e all’indifferenza mostrata da gran parte dei concorrenti nei suoi confronti. Alfonso Signorini ha affrontato una delle puntate più complicate nella storia del programma, ripercorrendo i momenti salienti – e drammatici – della vita di Bellavia nella Casa, sottolineando l’accanimento degli altri concorrenti nei suoi confronti. Il tema affrontato, quello della salute mentale, però, sembra non aver particolarmente scalfito alcuni degli inquilini del Gf Vip, Gegia in primis.

Gegia, parole orrende contro Bellavia

Nel corso del primo blocco pubblicitario, Alfonso Signorini e il pubblico di Canale 5 non hanno potuto far finta di non sentire l’ennesimo scivolone di Gegia contro Marco Bellavia.

“Dovevamo tenercelo e sentire le ca***te che diceva”, ha detto lei scatenando, ancora una volta, l’ira del conduttore e dei telespettatori.

“In pubblicità ho ascoltato un’altra ca**ta! Ancora frasi oscene”, ha sbottato il conduttore, che ha immediatamente ripreso Gegia ricordandola come, essendo psicologa oltre che comica, avrebbe potuto mostrare più sensibilità ed empatia verso una persona sofferente.

Vane sono state le motivazioni addotte da Gegia, che il pubblico del Gf Vip ha già indicato come la prossima eliminata dal reality show.

