Personaggio social e scrittrice, Giorgia Soleri ha sempre voluto condividere con il popolo della rete le sue sofferenze. È stata la prima a parlare di vulvodinia e a farsi portavoce di una battaglia contro una malattia spesso non riconosciuta. Nelle ultime ore, però, la compagna di Damiano dei Maneskin è tornata su Instagram per parlare della malattia scoperta negli ultimi giorni: la fibromialgia.

“La prima diagnosi che ho ricevuto è stata contemporaneamente una liberazione e un pugno nello stomaco. Finalmente il mio dolore aveva un nome, potevo chiamarlo, spiegarlo, dargli spazio e dignità – ha iniziato a scrivere la Soleri in un lungo post Instagram – .Ma probabilmente quel nome era molto raro, insomma, altrimenti non ci avrebbero messo anni a trovarlo, no?”.

Ricordando come la scoperta della vulvodinia l’abbia costretta ad una serie infinita di analisi e diagnosi, Giorgia ha spiegato quanto sia stato importante condividere tutto per poter dare voce e nome ad un problema condiviso da molte donne.

“[…]Nel frattempo di diagnosi ne sono arrivate altre 3: neuropatia del pudendo, endometriosi e adenomiosi. E ogni volta io mi sentivo un po’ più protetta, spaventata ma mai sola – ha continuato lei, che negli ultimi giorni ha ricevuto il quinto referto – . Qualche giorno fa è arrivata la quinta, con la stessa dinamica di tutte le altre: dubbi, diagnosi scorrette, disillusione, rassegnazione. Poi, un nome: fibromialgia. Nel grande termine ombrello di Central Sensitivity Syndrome, o anche sensibilizzazione centrale”.

“Sarei ipocrita se negassi il misto di terrore e rabbia che ha pervaso il mio corpo dopo l’ennesima diagnosi. Ma questa volta è stato diverso. Ho scoperto che la condivisione è un viaggio arricchente mai a senso unico, quando dai qualcosa ti torna sempre indietro”, ha concluso lei, che ha deciso di parlare apertamente del suo problema per fare rete e rendere tutto meno difficile da sopportare.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram