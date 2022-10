Svelato un nuovo retroscena sulla vita extralusso che Giaele De Donà conduce alle spalle del marito: insieme a lei un’amica nota sui social.

Si continua a parlare di Giale De Donà e del marito miliardario, Bradford Beck, con cui la concorrente del Grande Fratello Vip preferisce trascorrere solo sei mesi l’anno. Il motivo di tale decisione è stato presto svelato da Alfonso Signorini: la ragazza si divertirebbe di più in compagnia delle amiche tra le quali figurerebbe anche un volto noto dei social. Le due, come riportato dal conduttore, avrebbero speso ben 30mila euro per una vacanza a Capri.

Giaele De Donà, chi è l’amica della vacanza da nababbi

Per alleggerire le tematiche trattate nel corso della puntata di ieri, 3 ottobre, del Gf Vip, Signorini ha riportato l’attenzione sul matrimonio poco convenzionale di Giale con Bradford Beck.

“Alfonso a me lei ha confidato che passa qualche settimana con suo marito e poi gli dice ‘amore mio ora vado in vacanza con le mie amiche’ – ha raccontato Carolina Marconi – . Ha detto che si diverte più in vacanza con le amiche che con il marito. Ha poi aggiunto che il compagno paga tutto per tutti“.

A confermare il racconto della Marconi, è stato proprio il conduttore: “Guardate che il marito è ben contento di questa situazione. Perché Giaele De Donà quest’estate è stata a Capri a fare un weekend con una ragazza di cui non faccio il nome. E che in tre giorni a Capri tra barche, elicotteri, e champagne hanno speso 30.000 euro e che il marito è stato ben contento di pagare anche per la sua amica”.

Il nome dell’amica di Giaele De Donà è stato tenuto segreto per pochissimo tempo. È stata proprio lei a svelarsi sui social con una Instagram story. “In realtà ognuna si era pagata il suo. Però ok”, ha commentato Taylor Mega palesandosi e sottolineando di non aver ricevuta nemmeno un euro dal miliardario sposato con l’amica.

