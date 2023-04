Carriera, vita privata e curiosità sulla modella italiana Sofia Giaele De Donà: da di Ti spedisco in convento al Grande Fratello Vip 7.

Nella prima edizione italiana di Ti Spedisco in convento, format di Real Time, abbiamo conosciuto la giovane modella Sofia Giaele De Donà, una delle cinque concorrenti. La giovane ragazza nella vita è una modella e anche una fashion blogger e influencer. Nel tempo ha acquisito sempre più popolarità, fino ad essere scelta come concorrente del Grande Fratello Vip 7, nel 2023, arrivando fino alla finale del programma. Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Sofia Giaele De Donà: biografia e carriera

Sofia Giale De Donà è nata il 13 ottobre 1998 sotto il segno della Bilancia. Ha un fratello più piccolo, Matthias De Donà, tra le altre cose ex concorrente del reality Summer Job. La madre Tatiana, invece, è stata colpita da un ictus quando aveva 24 anni e da allora è costretta a vivere su una sedia a rotelle.

Giaele De Donà

Originaria di Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, si è trasferita a Milano per studiare alla Fashion Business e all’Accademia del Lusso). Lavora da diversi anni come modella e web influencer. Ha una passione per la moda fin da quando era una bambina ed è riuscita a creare anche un brand d’abbigliamento con le sue iniziali, sgdd.

A renderla famosissima al grande pubblico è stata però soprattutto la partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella ha subito attirato l’attenzione del pubblico per il suo tenore di vita, per i suoi modi di fare e per il matrimonio “aperto” che sta vivendo. Alla fine è riuscita ad arrivare fino alla finalissima del programma, chiudendo questa lunga avventura con un buon quarto posto.

La vita privata di Giaele De Donà

Sofia Giaele vive tra Milano e Los Angeles, dove ha ben due stanze della sua casa adibite a cabina armadio. Non sappiamo però dove si trovi la casa milanese della nota influencer. Sappiamo però che la modella è molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove vanta migliaia di follower e dove ama condividere numerosi scatti di sé e della sua quotidianità.

Per quanto riguarda invece la sua sfera sentimentale, Sofia è sposata con un uomo più grande di lei di ben 21 anni, di nome Bradford Beck. Nella casa del GF VIP ha parlato del loro matrimonio da favola e di come la loro relazione sia aperta. “Per me può andare anche con altre donne, per me non è un tradimento se io lo so” ha detto.

Non a caso, anche all’interno della casa non si è negata a un rapporto controverso con Antonino Spinalbese. Nonostante all’inizio si fosse limitata solo a un flirt e a qualche battutina, la modella all’inizio lo ha rifiutato perché una relazione con lui avrebbe avuto troppo coinvolgimento, contravvenendo le “regole” del suo matrimonio aperto. Alla fine, spinta anche da una lettera inviatale dal marito durante la sua reclusione nella casa, Giaele avrebbe avuto almeno un rapporto con Antonino, come testimoniato da alcuni movimenti particolari sotto le lenzuola. I due non hanno però confermato.

Chi è il marito di Sofia Giaele De Donà, Bradford Beck?

Bradford Beck è un imprenditore americano che ha sposato Giaele De Donà, di ben 21 anni più vecchio. Laureato in ingegneria aerospaziale all’Università di Cambridge, è amministratore delegato di una società che si occupa di progettare e costruire materiale aeronautico.

Il matrimonio tra loro è stato favoloso, con ben 10 giorni di festeggiamenti ininterrotti. Si sono conosciuti quando la ragazza aveva 18 anni e lei ha raccontato di come si sono conosciuti: “La sua famiglia è molto importante in America. La prima volta mi sentivo strana, davanti a loro non posso baciarlo, tenerlo per mano o mostrare i tatuaggi. Sono molto vecchio stampo“. E nonostante questo i due sono riusciti a dar vita a un rapporto a dir poco moderno, essendo entrambi liberi di andare con altre persone, ma senza coinvolgimento sentimentale e senza nasconderlo all’altro.

Curiosità su Sofia Giaele De Donà

– Ama gli animali ed ha anche un cane di nome Laurent.

– Ha diversi tatuaggi sul corpo.

– Ha partecipato a Ti spedisco in convento per redimersi dal materialismo e dall’esibizionismo.

Quanto guadagna Giaele De Donà

Non conosciamo a quanto ammonti il patrimonio di Giaele, ma sappiamo che di certo il denaro non le manca. E non solo grazie alle sue attività lavorativa, ma anche grazie al marito, un imprenditore ricchissimo. Per quanto riguarda i suoi guadagni, invece, possiamo immaginare che grazie ai social, complice le centinaia di migliaia di follower che la seguano, possa guadagnare per ogni post pubblicitario pubblicato circa 10mila euro.

Nella Casa ha poi fatto il pieno di denaro. Il compenso per la partecipazione al programma oscilla tra i 5mila e i 15mila euro a settimana (il cachet varia a seconda della popolarità del concorrente). Essendo rimasta nella casa per un lunghissimo periodo, da settembre ad aprile, ha quindi messo insieme un tesoretto che varia dai 140mila euro agli oltre 400mila!

