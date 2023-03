Tatiana Partata è la mamma di Sofia Giaele De Donà. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sul suo speciale legame con la figlia.

Giaele De Donà non ha fatto segreto di avere un rapporto speciale con sua mamma, Tatiana Partata, che purtroppo si è trovata fin da giovanissima a dover convivere con una grave malattia. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua vita privata, passando per il su speciale legame con sua figlia.

Chi è Tatiana Partata: la carriera e la malattia

La madre di Giaele De Donà si chiama Tatiana Partata ed è nata a Jesolo (comune della città di Venezia) a marzo, sotto il segno dei Pesci (ma non è dato sapere quale sia la sua esatta data di nascita). Al pubblico tv è nota solo in quanto protagonista di un video trasmesso al GF Vip 7 per fare una sorpresa a sua figlia.

Fino ad allora ha sempre condotto la sua vita stando lontana dalle luci dei riflettori e ha sostenuto sua figlia evitando però il mondo del gossip. La madre dell’influencer ha subito un ictus quando aveva solamente 24 anni e da allora è costretta a usare la sedia a rotelle, motivo per cui non ha potuto recarsi direttamente nello studio del GF Vip e salutare dal vivo sua figlia. “Lei aveva 24 anni, io ne avevo tre”, ha confessato Giaele al GF Vip, e ancora: “Per un periodo ha perso la memoria e non si ricordava di me. Però lo stesso è scappata dall’ospedale per andarmi a comprare il regalo di compleanno per non farmi mancare nulla”.

Non è dato sapere quali studi abbia svolto la donna ma sui social lei stessa ha scritto di essere impiegata presso un centro estetico.

Giaele De Donà, la madre: la vita privata

La mamma di Giaele De Donà è stata sposata con Andrea Donà, il padre di Sofia Giaele e di suo fratello Matthias. I familiari della modella hanno vissuto a Conegliano Veneto, dove sono nati lei e suo fratello.

Giaele al GF Vip ha confessato di avere un legame speciale con sua madre che, a causa della sua malattia, ha dovuto trascorrere molto tempo in ospedale quando lei era bambina. Giaele ha anche confessato di essersi sentita in colpa per il tipo di vita che lei ha potuto fare a differenza di sua madre. La modella ha deciso di sposare suo marito Bradford Beck in Messico proprio per dare l’occasione a Tatiana di vivere un’esperienza nuova e finalmente lontana da casa.

Sofia Giaele ha anche svelato che lei e sua madre sarebbero solite raccontarsi ogni cosa anche se lei avrebbe sempre cercato di proteggerla per via del grande dolore dovuto alla sua malattia. “Ho avuto un periodo in cui lei era molto depressa e per non farla star male non le raccontavo le cose belle che facevo, perché sapevo che lei non poteva farle. Lei mi ha detto: Giaele tu mi devi raccontare tutto quello che fai perché io vivo attraverso i tuoi racconti e tu vivi per tutte e due”, ha rivelato l’influencer al GF Vip.

La mamma di Giaele De Donà abita a Conegliano Veneto, ma non sono note ulteriori informazioni su di lei e sulla sua vita privata.

Giaele De Donà, la madre: le curiosità

– Tatiana è solita preparare a Giaele il tiramisù, che è il suo dolce preferito.

– Ha un tatuaggio con le iniziali di sua figlia e di suo figlio Matthias.

– Ama il buon cibo e trascorrere del tempo all’aria aperta.

– I suoi programmi preferiti sono il GF Vip e Uomini e Donne.

– Usa i social per dedicare i suoi messaggi d’affetto alla sua famiglia e ai suoi cari.

Riproduzione riservata © 2023 - DG