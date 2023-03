Scopriamo cosa c’è da sapere su Mara Mosole, l’ex campionessa italiana impegnata sentimentalmente con Francesco Moser.

Mara Mosole è un’ex ciclista italiana che, nel 2023, è balzata agli onori delle cronache per la sua liaison sentimentale con Francesco Moser, celebre ex ciclista e padre del modello ed ex gieffino Ignazio Moser. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla loro storia d’amore.

Francesco Moser

Chi è Mara Mosole: la carriera

Nata a Treviso (in Veneto) il 12 agosto 1968 (sotto il segno zodiacale del Leone), Mara Mosole è un’ex ciclista ed è stata campionessa italiana (ha disputato in tutto 4 Mondiali). Ha iniziato la sua carriera come sportiva nel 1984 e ha vinto il campionato nazionale allievi su strada.

Nel 1986 ha vinto invece la Coppa dell’Adriatico e numerosi altri tornei ciclistici. Dopo aver detto addio alla carriera agonistica ha continuato a praticare il ciclismo solo in quanto amante dello sport. La Mosole lavora come responsabile risorse umane in un’azienda nel Trevigiano, ma sulla questione non sono note ulteriori informazioni e non si conoscono dettagli sul suo percorso di studi.

Mara Mosole: la vita privata

Nel 2023 Francesco Moser, l’ex ciclista padre di Ignazio Moser, ha annunciato di avere una relazione con Mara Mosole e ha confessato al Corriere della Sera che a farli avvicinare sarebbe stata la loro comune passione per il ciclismo. “Anche lei ha ancora la passione e andiamo spesso in giro insieme. Poi, più o meno con la pandemia, ci siamo avvicinati”, ha confessato l’ex ciclista, che nel 2022 ha annunciato l’addio alla moglie Carla Merz (a cui era stato legato da oltre 40 anni).

Mara un figlio di nome Mattia, nato dalla sua relazione con l’ex marito, di cui non si conosce il nome. L’ex ciclista abita a Treviso, ma non si conoscono ulteriori informazioni sulla sua vita privata o sul suo patrimonio.

Mara Mosole: chi è il compagno Francesco Moser

Nato a Giovo (in provincia di Trento) il 19 giugno 1951 (sotto il segno zodiacale dei Gemelli) Francesco Moser è noto in quanto ex ciclista professionista. Il suo soprannome come ciclista è stato lo Sceriffo e, nel corso della sua carriera, ha vinto un Giro d’Italia, un campionato del mondo e svariate altre gare. Il pubblico tv ha imparato a conoscerlo anche in quanto padre di Ignazio Moser, ex concorrente del GF Vip e fidanzato di Cecilia Rodriguez (sorella minore di Belen Rodriguez).

Prima d’incontrare Mara Mosole Moser è stato sposato con Carla Merz, con cui ha avuto i figli Ignazio, Francesca e Carlo.

Mara Mosole: le curiosità

– Ama lo sport e la vita all’aria aperta.

– Ha un forte legame con la sua famiglia, a cui dedica spesso i suoi messaggi sui social.

– Il ciclismo è sempre stato la sua più grande passione e al Corriere del Veneto ha confessato che Francesco Moser sarebbe stato per lei un idolo prima di diventare il suo compagno.

– Una delle sue migliori amiche è l’ex ciclista Alessandra Cappellotto.

– Oltre al ciclismo ha praticato anche nuoto, sci e pattinaggio.

– Il suo motto è ‘una giornata senza sorriso è una giornata persa’.

