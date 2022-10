Patrizia Rossetti non accetta il rimprovero di Alfonso Signorini per le offese contro Marco Bellavia e pensa di abbandonare il Grande Fratello Vip.

L’analisi di Alfonso Signorini sulla situazione venutasi a creare nella casa del Grande Fratello Vip con Marco Bellavia sembra essere servita a molto poco. Soprattutto se si osservano gli atteggiamenti di alcuni volti noti – e già navigati – del mondo dello spettacolo. Se i più giovani – e meno conosciuti – hanno dimostrato più sensibilità, i più anziani della Casa non si sono particolarmente scomposti. Anzi, c’è chi ha ritenuto le parole del conduttore un po’ eccessive.

Patrizia Rossetti contro Alfonso Signorini

Patrizia Rossetti, a conclusione della diretta di ieri, non ha esitato a criticare l’atteggiamento di Signorini, che l’ha bacchettata come una ragazzina.

“Io so fare questo mestiere. So come emozionare il pubblico, far partire l’applauso o inorridirlo – ha commentato lei, finita al televoto flash che ha decretato l’uscita di Giovanni Ciacci – . Però io non l’ho mai fatto sulla pelle di un ospite o degli altri in generale. Io di cuore andrei via adesso”.

“[…] Se ascolto me stessa me ne vado. La Patrizia Rossetti toscanaccia prenderebbe e se ne andrebbe. Però penso che potrei passare da vigliacca. Io questa cosa non l’ho superata perché non me la merito, non ce la faccio e per questo penso anche all’uscita – ha aggiunto – […]A 63 anni che senso mi ha dato e insegnato questa cosa di stasera? Sentirmi bacchettata in diretta come una ragazzina che ha rubato la marmellata”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG