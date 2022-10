Duro attacco di Sonia Bruganelli contro Sara Manfuso, che si è detta una delle più vicine a Marco Bellavia nella casa del Gf Vip.

Tra Sonia Bruganelli e Sara Manfuso non scorre buon sangue. Lo si deduce dagli ultimi botta e risposta avvenuti nel corso delle dirette del Grande Fratello Vip. A scatenare la rabbia dell’opinionista, però, sono state le ultime dichiarazioni della concorrente sul caso Bellavia: Sara si è professata amica di Marco, una tra le poche ad essere state disponibili al dialogo e al confronto, ma nel momento in cui ha compreso quanto fosse difficile la situazione, ha preferito “tirare i remi in barca”.

Sara Manfuso sbugiardata da Sonia Bruganelli: il video

“Faccio della lotta contro la discriminazione, violenza e identità di genere, la mia sfida quotidiana, ma capisci bene che non abbiamo una funzione didattica l’una sugli altri”, si è giustificata la Manfuso, continuando a sottolineare le iniziative a favore dei più deboli.

Ma Sonia Bruganelli non si è lasciata abbindolare dalle parole di Sara e, a conclusione della diretta, l’ha sbugiardata con un video diventato virale in rete.

“Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione…”, ha scritto l’opinionista del Gf Vip a corredo del video che ritrae la Manfuso che spiega ai compagni: “Ho detto ‘Marco perché questa è la casa del GF Vip, non un posto per curarsi…”.

Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione… https://t.co/9AeOSz38PZ — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 3, 2022

