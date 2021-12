Scopriamo cosa c’è da sapere su Sara Manfuso: dall’abuso subìto quando aveva 17 anni alla sua associazione contro la violenza sulle donne.

Sara Manfuso è un’ex modella, opinionista e presidentessa di un’associazione contro la violenza sulle donne. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua vita privata, passando per il drammatico atto di violenza da lei subìto quando aveva appena 17 anni.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/saramanfuso/?hl=it

Chi è Sara Manfuso: la carriera

Nata a Cassino (in provincia di Frosinone) nel 1987 (non è dato sapere con esattezza la data di nascita), Sara Manfuso è un’ex top model laureata in storia e filosofia e con una passione particolare per i temi politici e sociali. Ha lavorato come inviata per la tv e per la radio (in particolare per i Lunatici di Rai Radio 2). Inoltre è presidentessa dell’associazione #iocosì (impegnata nella difesa dei diritti delle donne che hanno subìto abusi) e scrive per Il Giornale. Lei stessa ha confessato di esser stata vittima di violenza da parte di un uomo quando aveva appena 17 anni.

Sara Manfuso: la vita privata

Sara Manfuso è stata legata al deputato del Partito Democratico Alfredo D’Attorre con cui ha avuto una figlia, Lucrezia (di cui a sempre protetto gelosamente la privacy). A seguire, in gran segreto, ha sposato il deputato Andrea Romano (a dicembre 2020). I due abitano insieme a Roma.

A Storie Italiane Sara Manfuso ha confessato che a 17 anni sarebbe stata vittima di un abuso da parte di un uomo mentre rientrava a casa sua, da sola e in pieno giorno: “Vicino al portone trovo un uomo con un berretto e un occhiale da sole, e perchè questi dettagli sono utili, quello è un uomo che mi ha praticato violenza ed era forse una violenza premeditata, sapeva i miei orari, le mie abitudini, e mi aspettava“, ha confessato l’ex modella che, successivamente, ha deciso di battersi con la sua associazione contro gli abusi ai danni delle donne. Nonostante gli sforzi da parte delle forze dell’ordine l’uomo che ha abusato di lei non è mai stato riconosciuto.

Sara Manfuso e Andrea Romano: chi è il marito

Direttore di Democratica, Andrea Romano è un deputato del PD e professore universitario. È nato a Livorno il 10 maggio 1967 (sotto il segno del Toro) e si è laureato in Storia all’università di Pisa prima d’intraprendere la carriera politica. Prima d’incontrare Sara Manfuso è stato sposato con Marta Craveri (con cui ha avuto tre figli) e a seguire ha avuto una relazione con l’assessore capitolino Francesca Santolini (con cui ha avuto la sua quarta figlia, Nina). Nel 2021 Andrea Romano ha perso suo figlio, Dario, scomparso a 24 anni a causa di una grave malattia.

Sara Manfuso: le curiosità

– Ha un cane di nome Susy che adora e che è spesso protagonista dei suoi scatti su Instagram.

– Ha alcuni tatuaggi sulla pancia.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/saramanfuso/?hl=it

Riproduzione riservata © 2021 - DG