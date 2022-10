Ha fatto molto discutere il caso Marco Bellavia al GF Vip: il video dalla crisi all’uscita della casa dell’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Anche chi non segue il Grande Fratello Vip 7 negli ultimi giorni avrà sentito parlare del caso Marco Bellavia. L’ex conduttore di Bim Bum Bam, nonostante avesse manifestato ai compagni di avventura nel reality alcuni suoi problemi interiori e avesse chiesto un aiuto per continuare la propria avventura, è stato isolato da gran parte degli altri inquilini della casa, tanto che ha deciso di abbandonare il GF Vip 7 dopo una crisi avuta. Il caso, che ha portato anche alla squalifica di Ginevra Lamborghini per una frase pronunciata nei confronti dell’ex compagno di reality (“Merita di essere bullizzato”, ndr) è stato il tema principale della puntata di lunedì 3 ottobre 2022.

Marco Bellavia: il video dalla crisi all’uscita dal Grande Fratello Vip 7

Sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, a cui si può accedere sia da Smart TV che da computer, tablet e smartphone, nella sezione dedicata al Grande Fratello Vip 7 sono state caricate diverse clip che riguardano il caso Marco Bellavia.

Chi non avesse visto la puntata in onda lunedì 3 ottobre 2022, può ricostruire quello che è accaduto proprio grazie ai vari filmati presenti sul sito. Su Mediaset Infinity è presente il video completo di Marco Bellavia, bullizzato e isolato dai compagni di casa prima di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, mentre sui social sono state pubblicate solamente alcune brevi clip:

GF Vip 7, Marco Bellavia bullizzato: le reazioni

Come abbiamo detto in precedenza, quanto accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini ma anche all’eliminazione di Giovanni Ciacci, punito con il televoto dal pubblico del reality per alcuni suoi comportamenti nei confronti proprio di Marco Bellavia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG