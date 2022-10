Ecco quali sono tutte le migliori serie TV da vedere se ti ha appassionato Dahmer – Il cannibale di Milwaukee.

Dahmer – Il cannibale di Milwaukee è una delle serie TV evento del 2022: è uscita su Netflix il 21 settembre e in pochissimo tempo è diventato una delle serie più viste in assoluto sulla piattaforma streaming, superando i numeri ottenuti anche da show come La casa di carta e persino Squid Game. Se anche voi siete tra coloro che hanno visto le varie puntate di Dahmer – Il cannibale di Milwaukee e siete alla ricerca di altri show simili da poter vedere, ecco quali vi consigliamo di non perdere.

Le serie TV come Dahmer – Il cannibale di Milwaukee

The Night Stalker: si può trovare sempre su Netflix ed è, probabilmente, la serie TV più simile a Dahmer – Il cannibale di Milwaukee che potete trovare sulla piattaforma streaming. Nei vari episodi viene raccontata la storia di Richard Ramirez, un serial killer americano che tra il 17 marzo 1985 e il 31 agosto 1985 ha ucciso 13 persone in maniera brutale, più una serie di tentati omicidi e altri crimini.

uomo programma tv crime

Conversazioni con un Killer: il caso Bundy: in questo caso il protagonista è il killer Ted Bundy, autore dell’omicidio di 26 donne compiuti tra il 1974 e il 1978, tutte studentesse. Le puntate sono in totale quattro e ripercorrono la storia criminali di Ted Bundy fino al processo. Anche questa serie TV è disponibile su Netflix.

Conversazioni con un killer: il caso di Dahmer: da venerdì 7 ottobre 2022 su Netflix è disponibile anche la docuserie Jeffrey Dahmer, realizzata in modo simile quella con protagonista Ted Bundy con filmati e documenti dell’epoca. E’ certamente una serie interessante, da vedere, per chi ha si è appassionato a Dahmer – Il cannibale di Milwaukee.

Riproduzione riservata © 2022 - DG