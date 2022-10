Ecco quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2022: dai concorrenti alla giuria, tutto sulla 17a edizione del programma di Rai 1.

E’ uno dei programmi cult di Rai 1 ed è arrivato alla sua 17a edizione. Di che cosa parliamo? Di Ballando con le stelle 2022. Milly Carlucci è sempre la padrona di casa dell’amatissimo talent e al suo fianco troviamo Paolo Belli, ma oltre a tante conferme ci sono anche alcune novità: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Ballando con le stelle 2022.

Ballando con le stelle 2022: la giuria

Sono confermati anche i cinque giurati: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Cambiano invece due opinionisti su tre: Roberta Bruzzone e Alessandra Mussolini hanno infatti lasciato Ballando con le stelle e sono stati sostituiti da Sara Di Vaira e da Simone Di Pasquale. Rivedremo invece ancora una volta Alberto Matano.

Ballando Con Le Stelle

Ballando con le stelle 2022: le coppie di concorrenti

Ecco chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2022 e quali sono le coppie in gara nel programma (per la prima volta c’è anche una coppia composta da soli uomini):

Alessandro Egger e Tove Villfor

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Dario Cassini e Lucrezia Lando

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

Gabriel Garko e Giada Lini

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Luisella Costamagna e Paquale la Rocca

Marta Flavi e Simone Arena

Paola Barale e Roly Maden

Rosanna Banfi e Simone Casula

Ballando con le stelle 2022: quando inizia

Ma quando inizia Ballando con le stelle? Sabato 8 ottobre 2022, come sempre su Rai 1 in prima serata a partire dalle ore 20.35, va in onda la prima puntate. In totale sono 11.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG