Ecco come fare a vedere in diretta streaming Tu si que vales, il programma che mette in mostra i talenti dei partecipanti e che va in onda su canale 5

Tu si que vales è il programma che in Italia va in onda su canale 5 ormai dal 2014 e che si basa sul format spagnolo che porta lo stesso nome. In palio c’è un montepremi in denaro che si aggiudica il partecipante ritenuto più talentuoso, nel ballo, nel canto ma pure in qualsiasi altra abilità mostrata. Alla finalissima del programma è Ma come fare a seguire in streaming il programma?

Dove vedere in streaming Tu si que vales?

Per vedere in streaming Tu si que vales è necessario possedere una smart tv, un tablet o uno smartphone. In quel caso sarà necessario accedere a Mediaset Infinity, cliccare su “Dirette” nel menu principale e seguire la puntata in diretta streaming.

Maria De Filippi

Le puntate del programma sono disponibili anche on-demand: se volete potete anche accedere ai contenuti ricercando il programma nel menù, selezionando l’edizione e la puntata che vi interessano e mettervi a guardare.

Tu si que vales: la giuria e i conduttori

Protagonisti dello show sono anche i giurati, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi. A rappresentare la giuria popolare è invece Sabrina Ferilli, in quel ruolo dalla sesta edizione. Nelle prime quattro su quella poltrona si è seduta Mara Venier (poi tornata in Rai), nella quinta invece Iva Zanicchi.

A condurre sono Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Nella storia c’è stata anche la conduzione di Francesco Sole. Nell’ottava e nella nona edizione a loro si aggiungono Giovannino e la ballerina Giulia Stabile, vincitrice di Amici 2021.

