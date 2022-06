Su Rai 2 arriva lo storico programma di Alessandro Cattelan: EPCC. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo E poi c’è Cattelan.

Per sette stagioni, dal 2014 al 2020, Alessandro Cattelan con il suo EPCC (E poi c’è Cattelan) è stato uno dei programmi di punta di Sky Uno. Dopo l’addio alla TV satellitare, il conduttore è approdato su Rai 2 e ora è pronto a portare proprio sul secondo canale Rai il suo storico programma: EPCC torna così sul piccolo schermo. Per chi non lo sapesse, il programma è ispirato a late-night talk show americani: in pratica è un talk show con diversi ospiti e interviste, spesso comiche, da parte del conduttore.

EPCC su Rai 2: quando va in onda

EPCC è uno dei programmi di punta di Rai 2 della stagione 2022/2023, ad annunciare l’arrivo dello show è stato il direttore Stefano Coletta nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti.

Alessandro Cattelan

La prima puntata di EPCC 2022 vai onda martedì 13 settembre su Rai 2, il programma prosegue fino al 20 ottobre (va in onda il martedì’, il mercoledì e il giovedì) e dopo na pausa torna su Rai a partire dal mese di gennaio del 2023. Una notizia questa che fa certamente piacere ai tanti di E poi c’è Cattelan.

EPCC: gli ospiti del programma di Alessandro Cattelan

Nel corso degli anni sono stati ospiti di Alessandro Cattelan ospiti provenienti da vari settori: ricordiamo calciatori o ex come Javier Zanetti, Gianluca Vialli, Sinisa Mihajlovic, Roberto Mancini, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Antonio Conte e Christian Veri. Ma anche sportivi come Alberto Tomba, Sofia Goggia, Ivan Zaytsev, Federica Pellegrini e Arianna Fontana.

E poi star della musica come Fedez, Nek, Francesca Michielin, Tommaso Paradiso, Fabri Fibra, Francesco De Gregori e i Maneskin. Del cinema come Stefano Accordi, Luca Argentero, Miriam Leone. E tanti altri ancora.

