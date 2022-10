Ecco tutti i migliori film da vedere su Che Guevara: la vita del guerrigliero argentino è stata più volte raccontata dal mondo del cinema.

Tra i personaggi che hanno fatto la storia del ‘900 c’è sicuramente Ernesto Che Guevara, il medico argentino diventato uno dei simboli della rivoluzione cubana oltre che dei movimenti rivoluzionari in tutto il mondo, morto il 9 ottobre del 1967. Alla sua vita e alla sua storia il mondo del cinema ha dedicato molto spazio, vediamo allora quali sono i film su Che Guevara da vedere se volete conoscere più a fondo il rivoluzionario argentino.

I migliori film su Che Guevara

I diari della motocicletta: è probabilmente il più famoso film su Che Guevara, ha vinto anche il Premio Oscar per la Miglior canzone nel 2005. Il film racconta il viaggio fatto dal giovane medico argentino nel 1952 insieme all’amico Alberto Granado in Sud America, in cui ha formato anche le sue idee politiche.

Ernesto Che Guevara

In viaggio con Che Guevara: è un docufilm diretto da Gianni Minà che, proprio come il già citato I diari della motocicletta, racconta il viaggio in modo per i vari Paesi del Sud America fatto Ernesto Guevara e da Alberto Granado.

Che – L’argentino: diretto da Steven Soderberg è la prima parte dell’opera cinematografica in due volumi su Che Guevara. Il film racconta la rivoluzione cubana del 1959 ed è ispirato dal libro La guerra rivoluzionaria a Cuba scritto dallo stesso guerrigliero. A interpretare il protagonista è stato Benicio Del Toro.

Che – Guerriglia: è la seconda parte dell’opera di Steven Soderberg e racconta gli ultimi tre anni di vita di Ernesto Che Guevara. Dopo aver lasciato Cuba e tutti gli incarichi di governo, si è trasferito in Bolivia per una nuova rivoluzione e rovesciare il regime.

Che!: è il primo film su Ernesto Che Guevara a essere stato girato. Diretto da Richard Fleischer, è uscito nel 1969, due anni dopo la morte del guerrigliero, e racconta la sua storia a partire dal 1956, quando si è unito alla guerra civile cubana e ha conosciuto Fidel Castro. A interpretare Che Guevara è stato Omar Sharif.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG