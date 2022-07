Dopo oltre 20 anni torna in TV uno dei programmi più amati degli anni ’90: Mai dire Gol. Dai personaggi a quando inizia, tutto sullo show.

Erano 21 anni (ma saranno 22 quando sarà davvero trasmesso) che in tanti aspettavano questo momento, ora è finalmente arrivato: Mai dire Gol torna in TV. La storica trasmissione con la Gialappa’s Band, che ha lanciato tantissimi comici, che ha incollato al piccolo schermo milioni e milioni di spettatori, è una delle novità dei palinsesti Mediaset e questa volta non va in onda su Italia 1 ma sulla rete ammiraglia del gruppo: Canale 5.

Mai dire Gol torna: l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi

Ad annunciare il tanto atteso ritorno di Mai dire Gol è stato l’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti della stagione televisiva 2022/2023.

Gialappa’s Band

“Il lavoro è in atto, siamo convintissimi di volerlo fare, in prima serata su Canale 5, abbiamo parlato con la Gialappa’s, ci piacerebbe tantissimo che ci fosse anche il Mago Forest e poi vorremmo tutti i comici di allora perché è una celebrazione, e devo dire che le risposte finora sono tutte positive. Dovrebbe essere la prossima primavera. Tre o quattro puntate per l’evento di celebrazione, vediamo quello che succede. L’ascolto conta ma ancora di più conta la sperimentazione” ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi.

Mai dire gol: i personaggi

Nel corso degli anni sono tanti i personaggi che hanno fatto la storia della trasmissione condotta dalle tre voci fuori campo più famose della TV, quelle della Gialappa’s Band.

Alcuni dei personaggi più amati torneranno, come il Felice Caccamo di Teo Teocoli, o Micio di Claudio Bisio. Ma parlando dei personaggi di Mai dire Gol più amati non possiamo non citare Aldo, Giovanni e Giacomo con i sardi o gli svizzeri, ma anche l’ingegner Cane di Fabio De Luigi, Adelmo Stecchetti o Thomas Prostata di Bebo Storti, la Lolita di Luciana Littizzetto e molti altri ancora.

Mai dire Gol 2023: quando inizia

Non c’è ancora una data per l’inizio di Mai dire Gol 2023, al momento è noto solamente che le puntate andranno in onda su Canale 5 nella primavera.

