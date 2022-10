Volete vedere tutte le stagioni di Emigratis in streaming? Ecco dove potete trovare tutte le puntate dello show con Pio e Amedeo.

Le avventure di Pio e Amedeo in giro per il mondo, a scroccare ospitalità (e non solo) dai vai vip, hanno appassionati milioni di italiani sin dalla messa in onda della prima stagione di Emigratis. La trasmissione ha debuttato su Italia 1 nel 2016 riprendendo un format che il duo comico pugliese aveva proposto nel corso de Le Iene, dove aveva ricevuto i primi consensi ma anche qualche critica. Se avete voglia di un tuffo nel passato e volete rivedere (o vedere per la prima volta) tutte le puntate di tutte le stagioni di Emigratis, ecco come fare per trovare in streaming gratis.

Dove vedere Emigratis: in streaming le stagioni complete dello show di Pio e Amedeo

Come detto in precedenza, la prima stagione di Emigratis è andata in onda su Italia 1 nel 2016: in totale erano stati otto gli episodi del primo ciclo. L’anno successivo, nel 2017, il programma è tornato con altri otto nuovi episodi, che erano poi diventati cinque nella terza edizione, andata in onda nel 2018. Dopo una pausa durata ben quattro anni, nel 2022 Pio e Amedeo sono tornati in TV per la quarta stagione del programma.

Pio e Amedeo

Ma dove si possono vedere, in streaming, tutto Emigratis? Le stagioni 1, 2, 3, oltre ovviamente alla 4, sono presenti per intero su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand della Mediaset a cui si può accedere sia da Smart TV che da computer, tablet e smaprthone.

Basta accedere a Mediaset Infinity, cercare la pagina dedicata a Emigratis, selezionare la stagione che si vuole vedere dal menù a tendine, scegliere poi l’episodio: così si può iniziare il viaggio in giro per il mondo, ovviamente tutto gratuito, insieme a Pio e ad Amedeo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG