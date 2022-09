La notte nella casa del Grande Fratello Vip è stata infuocata: Giovanni Ciacci e Marco Bellavia protagonisti di uno scontro feroce.

Nel corso della diretta con il Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci ha avuto modo di parlare della sua sieropositività e di come, grazie ai passi in avanti della scienza, non sia più infettivo. La serata d’oro dello stylist, però, è finita durante le nomination, quando Marco Bellavia ha deciso di dare a lui il suo voto certo che, “vista la sua storia”, non sarebbe mai stato mandato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Giovanni Ciacci, furia contro Marco Bellavia

Apriti cielo! Le dichiarazioni dell’ex di Bim Bum Bam hanno scatenato la furia di Giovanni Ciacci che, a conclusione della diretta, si è avventato contro di lui.

“Ma cosa stai dicendo?! La mia storia è come le altre, come ti permetti? Che messaggio stai mandando adesso? – ha inveito lo stylist – . Fossi in te mi vergognerei per la schifezza che hai detto. Con te non ci voglio nemmeno più parlare e levati dai c****ni”.

Nonostante le scuse di Marco Bellavia, dispiaciuto per il malinteso venutosi a creare, Ciacci non ne ha voluto sapere. “No ma quale perdono! Vergognati! Ti devi vergognare e basta! – ha continuato ad urlare – .Ed è per quelli come te che c’è ancora discriminazione! Le parole che hai detto fanno schifo”.

Non contento, Ciacci si è recato in confessionale chiedendo provvedimenti contro il coinquilino che, in lacrime, nella notte, ha provato ancora a cercare – invano – un chiarimento con il compagno di reality.

Marco ha semplicemente detto “Ti nomino ma tanto non uscirai perché hai una bella storia da raccontare”, era un modo gentile per dire che non lo stava nominando con la speranza che uscisse e che fosse solidale alla sua storia, invece Ciacci:#GFvippic.twitter.com/0l5OK8GfOI — Paola. (@Iperborea_) September 29, 2022

