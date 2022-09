Che la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non si sia conclusa in maniera tranquilla è stato compreso. E che la conduttrice sia stata quella che ha maggiormente sofferto, anche. Finora, però, Ambra aveva sempre preferito glissare sull’argomento, rimanendo ben lontana dal gossip e declinando con eleganza qualunque domanda poco opportuna sull’ex compagno.

Proprio per questo motivo, l’esternazione di Ambra sul palco di X Factor ha fatto in un attimo il giro della rete.

Avvicinandosi al concorrente delle blinde audition, la giudice ha commentato: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo. Ma oggi, grazie a te, posso dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita!”.

Grandi applausi per Ambra e per l’ironia con cui ha parlato di un momento delicato della sua vita privata che cerca, solitamente, di raccontare poco a chiunque.

Il web non ha nascosto la grande simpatia nei confronti della Angiolini e la sua stoccata a Massimiliano Allegri ha scatenato infiniti tweet ironici.

