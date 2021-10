L’attrice, intervistata da Radio Capital, racconta che ha avuto la forza di andare avanti e ringrazia la figlia Jolanda sui social.

Dopo quattro lunghi anni, è ufficialmente finita la storia d’amore tra l’attrice Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Sembra infatti che la coppia, come accade a molti, non abbia retto il peso della convivenza e che siano venuti a galla moltissimi problemi. Come sempre, Striscia la Notizia ha approfittato della rottura per fare audience e consegnare il solito tapiro ad Ambra. L’accaduto non è stato sicuramente gradito dalla figlia, Jolanda Renga, che ha commentato negativamente sui social: “Era davvero necessario che Striscia la notizia infierisse su mia madre, decidendo di andare sotto casa sua e non sotto casa di Massimiliano, giacché è stato lui a tradirla?”.

Ambra, colpita dal coraggio e dalla forza della figlia, l’ha ringraziata pubblicamente su Instagram per averla difesa: “Gentile e coraggiosa, la mia stella“. Arriva poi l’intervista su Radio Capital, dove commenta la fine della relazione con Allegri e parla di nuovi inizi. Ecco le dichiarazioni riportate da La Gazzetta: “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta“.