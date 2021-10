Il frontman dei Coldplay fa emozionare il pubblico intero con l’esecuzione del brano My Universe, dedicato all’attrice americana.

Dopo due anni di stop, finalmente anche i concerti sono ripartiti e gli artisti sono più carichi che mai, pronti a farci emozionare. Stavolta è il turno di Chris Martin, l’affascinante e talentuoso frontman della band dei Coldplay. Il gruppo si è infatti esibito allo Shepherd’s Bush Empire a Londra per inaugurare il loro nuovo album, Music of the Spheres, che verrà lanciato proprio oggi.

Questa raccolta però include un brano molto speciale, intitolato My Universe e prodotto in collaborazione con i BTS. Prima di far partire l’esibizione, Chris Martin fa un annuncio romantico al pubblico e rivolge lo sguardo alla sua compagna, l’attrice americana Dakota Johnson, che era presente all’evento. Ecco le parole riportate da Chi: “Questa canzone parla del mio universo. E lei è qui! Grazie piccola. Tu, tu sei il mio universo“. Insomma, chi non si sarebbe emozionato di fronte a una dichiarazione d’amore così importante?

Come sappiamo, la coppia ha avuto i propri alti e bassi: il cantante britannico e l’attrice americana si sono infatti uniti nel 2017, con una breve interruzione di pochi mesi nel 2019 per poi ritornare fortunatamente subito insieme. Qualsiasi siano stati i loro ostacoli, possiamo dire che li hanno superati alla grande. Non pensate che siano una bellissima coppia?