Antonio Ricci non perde un colpo e non se ne risparmia una. Il creatore di Striscia la notizia commenta i personaggi di tendenza, e non salva nessuno.

Così tra una parola e l’altra Antonio Ricci lancia una bomba su Chiara Ferragni e Fedez, punzecchia Piersilvio Berlusconi, ma non risparmia neppure i leader dei principali partiti politici.

Antonio Ricci senza censure e senza freni, nell’intervista rilasciata per The Post Internazionale, l’autore di Striscia la Notizia non ha utilizzato mezzi termini e non si è certo perso in smancerie. Nell’intervista irriverente la voce di Striscia è più satirica che mai.

Chiara Ferragni e Fedez: “Lei lo farà fuori”

Antonio Ricci lancia una bomba sulla coppia più famosa d’Italia, Chiara Ferragni e Fedez. La premonizione del papà di Striscia non è gloriosa per la famiglia Ferragnez.

“Tra dieci anni immagino Chiara Ferragni senza Fedez. Lei una signorina borghese bien élevée, lui tamarrissimo: un maschio alfetta. Lei lo farà fuori versandogli una pozione nella Coca Cola e farà in modo che la colpa ricada su J-Ax”.

Piersilvio Berlusconi: “Goditela, strafogati!”

Antonio Ricci è spietato anche nei confronti del dirigente Mediaset, Piersilvio Berlusconi, per cui tira in ballo un irrisolto complesso di Edipo: “Goditela, non star lì a spendere le tue energie e il tuo tempo a fare il padre di tuo padre,” lo rimprovera, scherzosamente ma non troppo, Ricci.

A Piersilvio il papà di Striscia rimprovera le troppe ore di lavoro, la seriosità, la professionalità di ferro, in netto conflitto con gli atteggiamenti più “sbarazzini” del famigerato papà.

Salvini: “La Lega ce l’ha duro, per farne che?”

La satira di Antonio Ricci non risparmia neppure i protagonisti dell’attuale scena politica. Ricci colpisce anche il leader della Lega, Matteo Salvini.

“L’insieme di omosessualità, droga e rom è stato un triplete pazzesco”, commenta Ricci “La Lega ce l’ha duro. Sì, come? Per farne che?”. Un’estrema e spietata sintesi di ciò che è stata la politica leghista nell’ultimo anno.

Giorgia Meloni: “Andare contro natura è difficile”

Non manca la stoccata finale a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, al centro dello scandalo politico più recente. “Dovrebbe dare una ripulita al suo partito,” è l’osservazione di Antonio Ricci nei suoi confronti “ma certo andare contro la propria natura è difficile”.

In questi commenti salati sta tutta la forza della mente dietro Striscia la notizia. L’irriverenza sagace con cui Antonio Ricci commenta la nostra attualità mantiene sempre una freschezza, un’acume impareggiabili. A qualcuno darà fastidio, ma di certo Ricci ha il pregio di fare sempre centro nel bersaglio: dicendo la verità, ma senza mai nominarla.