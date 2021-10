Dopo i tre figli, Alice Campello e Alvaro Morata hanno accolto in famiglia un quarto bebè, il cucciolo Monti.

L’influencer Alice Campello e il calciatore della Juve Alvaro Morata, hanno deciso di allargare la famiglia. Dopo l’arrivo del terzo figlio, Edoardo, la coppia Campello-Morata ha accolto in famiglia una new entry: il cucciolo Monti.

Oggi Alice Campello ha presentato il quarto bebè sul suo profilo Instagram con un post dedicato in cui battezza il cagnolino: ecco a voi Monti Morata Campello, il tutto accompagnato da un cuoricino rosso dedicato al nuovo arrivato.

Si tratta di un delizioso bulldog francese, che guarda caso riflette i colori di famiglia bianco e nero. Dite che la nuova mascotte porterà fortuna alla Juve?

Benvenuto Monti!

I followers impazziscono per la new entry in famiglia Morata Campello e lo accolgono con una valanga di commenti. Ma c’è anche chi fa notare che quei colori in un bulldog non sono naturali, ma frutto di un incrocio genetico.

In ogni caso, Monti è davvero un batuffolo irresistibile, la sua espressione dolcissima vi farà innamorare al primo sguardo. E poi sembra un vero fotomodello, a giudicare di come si mette in posa dinnanzi all’obiettivo. Sarà una dote di famiglia?