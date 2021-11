Le più belle frasi sui cani: da quelle più divertenti a quelle più emozionanti, per capire l’importanza dei nostri amici a quattro zampe.

Il cane è il miglior amico dell’uomo, per antonomasia. E non da ieri. Fin dai tempi più antichi uomini e cani hanno convissuto in maniera pacifica, collaborando per la reciproca soddisfazione e, in molti casi, scambiandosi affetto e compagnia. Anche per questo motivo in tantissimi, anche tra gli autori e i pensatori più illustri del passato, hanno lasciato in eredità frasi d’amore per i cani emozionanti, divertenti, da ricordare e citare al momento giusto. Parole che riescono ad evocare immagini e sentimenti da noi vissuti ogni giorno insieme ai nostri amici a quattro zampe. Andiamo a scoprire allora le citaizoni sui cani più belle in assoluto!

Frasi sui cani divertenti

Sono tante le frasi belle sui cani che riescono a strappare anche un sorriso, magari per il loro sarcasmo, la loro carica ironica e la loro capacità di mettere in risalto come, spesso e volentieri, tra il cane e il proprio padrone, il vero animale sia proprio il secondo.

cane

Ecco alcune frasi molto divertenti:

– La creatura più affettuosa del mondo è un cane tutto bagnato. (Ambrose Bierce)

– Più imparo a conoscere l’uomo, più imparo a stimare il cane. (Alphone Touseenel)

– Per il suo cane, ogni uomo è Napoleone; questo spiega la popolarità costante dei cani. (Aldous Huxley)

– Dio non ha dato laparola ai cani per non mettere in difficoltà l’uomo.

– La riconoscenza è una malattia del cane non trasmissibile all’uomo.

– Iddio creò l’uomo e poi, vedendolo così debole, creò il cane.

– A frequentare un cane si rischia di diventare persone migliori.

Aforismi sui cani

Di frasi per cani ne hanno lasciate ai posteri anche alcuni grandissimi autori e scrittori, persone che si sono impeegnate nella loro vita per cercare di educare l’uomo e farlo migliorare. Anche, perché no, prendendo spunto proprio dal comportamento dei cani, incapaci di far del male, se non per puro istinto. Ecco alcuni splendidi aforismi sui cani:

– L’odio verso i cani è la sconfitta dell’intelligenza umana. (Gandhi)

– Guarda negli occhi un cane e prova ad affermare che non ha un’anima (Victor Hugo)

– I cani sono migliori degli esseri umani perché sanno, ma non dicono. (Emily Dickinson)

– L’amore per un cane dona grande forza all’uomo. (Seneca)

– Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato. (Arthur Schopenauer)

Boston Terrier

– Se non hai un cane, almeno uno, non c’è necessariamente qualcosa di sbagliato in te, ma ci può essere qualcosa di sbagliato nella tua vita. (Vincent Van Gogh)

– Un cane è tutto nel suo sguardo. (Paul Valery)

Frasi sui cani e padroni

Frasi dolci sui cani o emozionanti frasi sui cani morti sono sparese anche in varie opere letterarie scritte da alcuni dei più grandi autori della storia della letteratura non solo italiana, ma anche francese, russa, inglese, americana e così via. E a prescindere ovviamente dalla razza. Che sia un bulldog francese, un pastore tedesco o un pitbull, ogni cane è in grado di donarci tanto amore e merita di essere ripagato con un sentimento in grado di farlo sentire speciale e coccolato in ogni giorno della sua vita. Come ci ricordano questi grandi scrittori nei passi che seguono:

– Quando si sceglie di vivere con un cane è per sempre. Non lo si abbandona. Mai. Mettetevelo bene in testa. (Daniel Pennac)

– A volte mi sono chiesto perch* la vita dei cani sia così breve, e sono convinto che questa sia una forma di compassione nei confronti della razza umana. Perché se soffriamo così tanto quando dobbiamo separarci da un cane dopo averci convissuto per dieci o dodici anni, cosa succederebbe se vivessimo con lui il doppio di questo tempo? (Walter Scott)

cane bassotto

– In Paradiso si entra per favoritismo. Se si entrasse per merito, tu resteresti fuori e il tuo cane entrerebbe al posto tuo. (Mark Twain)

– Lasciate entrare il cane coperto di fango. Si può lavare il cane e si può lavare il fango… Ma quelli che non amano né il cane né il fango… quelli no, non si possono lavare. (Jacques Prevert)

– I cani sono il nostro tramite con il paradiso… sedersi con un cane su una collina in uno splendido pomeriggio è come tornare all’Eden, dove non fare nulla non era noioso, era la pace. (Milan Kundera)

– I cani amano gli amici e mordono i nemici, a differenza degli uomini, che sono incapaci di amore puro e devono sempre mescolare amore e odio nelle loro relazioni con l’oggetto. (Sigmund Freud)

Pastore tedesco

– Sentivo i suoi passi, dentro di me, come quelli di un bambino; mi raggiunse, mi toccò lievemente col muso per avvertirmi ch’era lì, e come per chiedere il permesso di accompagnarmi. Mi volsi e gli accarezzai la testa di velluto; e subito ho sentito che finalmente anch’io avevo nel mondo un amico. (Grazia Deledda)

