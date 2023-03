Il significato simbolico della tartaruga, un animale che rappresenta la resilienza, ma non solo.

La tartaruga non è solo uno splendido animale, versatile, capace di vivere in terra ma anche in acqua, di resistere a lungo difendendosi da mille avversità. Questo fantastico gruppo di rettili, antico e affascinante, è diventato nel corso degli anni anche il simbolo della resilienza e di mille altre grandi qualità, al punto da trasformarsi in alcune culture in un vero portafortuna. Non a caso, le amava anche Maurizio Costanzo, che possedeva una collezione di oltre 5mila statuette di tartarughe, di diverse forme e dimensioni, ed era solito regalarne una ai suoi ospiti, con tanto di sigla “M.C.”, come auspicio di buona sorte. Ma perché le tartarughe hanno assunto questo valore simbolico e cosa rappresentano comunemente in tutto il mondo?

Cosa significa la tartaruga: il significato simbolico

Dal punto di vista etimologico, la parola “tartaruga” deriva dal greco tartaroukhos e vuol dire “che appartiene al Tartaro, all’inferno“. Al di là del significato etimologico, la tartaruga ha assunto nel corso degli anni un importante valore simbolico, differente a seconda delle varie culture della terra che hanno voluto ‘adottarle’.

tartaruga testuggine spiaggia mare

Per gli Indiani d’America, ad esempio, rappresentano il mondo sopra e sotto di noi, mentre in Cina sarebbe una tartaruga di mare a sostenere la Terra, appoggiata sul suo dorso. In Mongolia questo animale è diventato un simbolo di eternità, ed è non a caso raffigurato spesso accanto agli imperatori. Nella cultura maori, invece, rappresenta la famiglia, la fertilità e la prosperità.

Un po’ ovunque viene comunque considerata un porta fortuna, anche se per i pescatori greci era un buon segno solo se veniva avvistata alla destra dell’imbarcazione. Per i giapponesi porta invece felicità e fortuna a prescindere dalla tipologia e dalla posizione, ed è spesso associata alla cicogna, in quanto una leggenda vuole che una coppia d’amanti si sia trasformata proprio in questi due splendidi animali per raggiungere il Regno degli immortali.

Cosa simboleggiano le tartarughe in Italia

In generale, comunque, questo animale, grazie anche al suo guscio, viene ritenuto un simbolo di resistenza, resilienza, indipendenza e longevità, un animale in grado di resistere a moltissime difficoltà e di rappresentare, da questo punto di vista, un esempio da dover seguire.

Ed è proprio per questo che Costanzo le amava, al punto da regalarle a tutti i suoi amici e alle persone che amava, e al punto da farne metafora per uno dei suoi libri più famosi, La strategia della tartaruga: manuale di sopravvivenza. In un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a Silvia Toffanin, lo stesso giornalista raccontò: “La tartaruga è un animale che arriva lontano e vive tantissimo, io da anni mi sono convinto che porti fortuna. Pensa che ne ho raccolte 5mila da tutto il mondo. Una sola ce l’ho avuta viva, ma poi l’ho regalata allo zoo. Mi piace regalarle come segno di buona fortuna“.

