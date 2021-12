Le frasi sui gatti possono servirci per omaggiare il nostro micio oppure possiamo destinarle agli amici: vediamo quali sono le più belle.

I gatti sono animali bellissimi, ma facilmente vengono compresi fino in fondo. A differenza dei cani, hanno un carattere più introverso e solitario. Eppure, anche il mondo felino è speciale. Diamo uno sguardo alle frasi sui gatti più belle di sempre, alcune profonde e altre ironiche.

Frasi sui gatti: amore felino

Gli aforismi sui gatti sono tantissimi, molti dei quali scritti da autori di un certo calibro e leggermente ‘datati’. Questo significa che i felini sono entrati a far parte della vita delle persone da anni ed anni, forse ancora prima dei ‘fratelli’ cani. Qualcuno ha dedicato loro vere e proprie poesie d’amore, altri qualche battuta ironica ed altri ancora pensieri molto profondi. Tutte le citazioni, però, possono essere utili per comprendere appieno il mondo felino, talvolta poco conosciuto o incompreso. Di seguito, una selezione di aforismi sul gatto:

Frasi sui gatti

Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all’uomo: attraversare la vita senza far rumore. (Ernest Hemingway);

Alcuni gatti sono ciechi, altri sordi come una campana. Ma non esistono gatti stupidi (Anthony Henderson Euwer);

Amare un gatto significa apprezzare la natura: essi scelgono chi amare e non dipendono da nessuno. (Michael Fox);

Che misteriosa ricetta conoscono i gatti per saper dosare in modo così perfetto dolcezza e crudeltà, timidezza e aggressività, docilità e spirito selvaggio? (Mary S. Emilson);

Due cose al mondo sono esteticamente perfette: l’orologio e il gatto. (Émile-Auguste Chartier);

Guardare un gatto è come guardare il fuoco, si rimane sempre incantati. (Giorgio Celli);

Ho visto guarire più persone grazie alla compagnia di un gatto di quanto non abbiano fatto tonnellate di medicine. (Enzo Jannacci);

I gatti neri portano fortuna. Il mondo va male perché tutti li evitano. (Pino Caruso);

I gatti sono essere misteriosi… Non puoi mai sapere se ti amano o se semplicemente acconsentono a occupare la tua casa. Questo mistero è ciò che li rende i più attraenti tra gli animali. (Paul Moore);

Una casa senza gatto è solo un domicilio. (Shirley Collings);

Il senso di indipendenza dei gatti fa sentire più indipendente chiunque viva accanto a loro. (Derek Tangye);

La maggior parte dei gatti vorrebbe essere fuori ogni volta che è in casa e viceversa. E spesso desidera le due cose contemporaneamente. (Louis Camuti).

Le frasi possono essere utilizzate anche come ‘dedica al mio gatto’ oppure possiamo destinarle ad amici che hanno appena accolto in casa un micio. Allo stesso tempo, però, possono essere lette e rilette per capire l’universo dei felini.

Frasi sui gatti divertenti

Citazioni in stile ‘amo il mio gatto‘, ma anche frasi che hanno qualche dettaglio ironico e pungente. D’altronde, il fatto che il mondo felino sia difficile da comprendere non è una leggenda, ma una realtà. Almeno è così che appare a coloro che si avvicinano per la prima volta ai mici.

Frasi sui gatti divertenti

Amo nel gatto l’indifferenza suprema e la signorilità con la quale si trasferisce dai salotti alle grondaie (François-René de Chateaubriand);

Chi odia i gatti rispecchia uno spirito brutto, stupido, grossolano e bigotto. (William S. Burroughs);

I gatti sono individui unici, con idee proprie su ogni cosa, comprese le persone che appartengono loro. (John Dingman);

Un gatto ti permette di dormire sul letto. Sull’orlo. (Jenny De Vries);

Il gatto è l’unico animale che si prende cura della propria igiene. E lo fa dannatamente bene. (Joseph Epstein);

Un gatto arriva sempre quando lo si chiama, a meno che non abbia qualcosa di meglio da fare. (Bill Adler);

Il gatto è una persona seria. (Mauro Corona);

Il gatto non fa nulla, semplicemente è, come un re. (Claudio Magris);

Mi era stato detto che l’addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è vero. Il mio mi ha addomesticato in un paio di giorni. (Bill Dana);

Miao è come voler dire Aloha: può significare di tutto. (Hank Ketchum);

Non mi dispiace che il gatto rivendichi un proprio spazio. A meno che il suo spazio non sia il centro della mia schiena alle quattro del mattino (Maynard Good Stoddard);

Non si possiede mai un gatto. Semmai si è ammessi alla sua vita, il che è senz’altro un privilegio (Beryl Reid);

Se non volete che il gatto vi cammini addosso mentre dormite, decidete di dormire in piedi! (G. W. Eskow).

