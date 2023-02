Memento Audere Semper è un motto coniato da Gabriele D’Annunzio durante il periodo fascista in Italia.

Il motto latino Memento Audere Semper è stato coniato da Gabriele D’Annunzio, ma cosa significa? Traducibile in maniera letterale come “ricordati di osare sempre”, la sua storia è davvero molto interessante. Vediamo allora insieme tutto quello che c’è da sapere su questo motto diffuso in Italia durante il fascismo.

Origini : è un motto latino creato da Gabriele D’Annunzio come personale interpretazione della sigla MAS presente sui motoscafi armati per la caccia ai sommergibili.

: è un motto latino creato da Gabriele D’Annunzio come personale interpretazione della sigla MAS presente sui motoscafi armati per la caccia ai sommergibili. Quando si usa : si traduce come “ricordati di osare sempre”.

: si traduce come “ricordati di osare sempre”. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: Italia, in particolare nel periodo del fascismo.

Il significato di Memento Audere Semper

Vittoriale degli Italiani Gardone Riviera

Memento Audere Semper è un motto che si traduce letteralmente come “ricordati di osare sempre”. Le prime tre lettere formano la sigla MAS che appariva durante il periodo fascista sul Motoscafo Armato Silurante. Di questa arma bellica esiste un esemplare all’interno del Vittoriale degli Italiani, abitazione di Gabriele D’Annunzio.

Il motto è stato creato proprio da Gabriele D’Annunzio. Il noto poeta italiano ha infatti per primo utilizzato questa frase di carattere militaresco che è diventata un grido di guerra per un’impresa militare. Questo motto è nato per sostituire “motus animat spes” che secondo il poeta era poco ardito.

La frase bellica in questione è diventata molto famosa in quanto venne resa celebre da un’impresa: la Beffa di Buccari.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici di questo motto che aiuteranno a comprenderne meglio il significato:

“Tu che sei stato al Vittoriale degli Italiani dovresti conoscere il significato e anche la storia del motto Memento Audere Semper”.

“Il periodo del fascismo italiano si studia lungamente a scuola, ma nonostante questo sono poche le persone che conoscono il motto Memento Audere Semper”.

“Ti ricordi quando Emma Marrone è stata accusata di fascismo? Anche se si è discostata da quelle accuse, chissà se conosce il motto Memento Audere Semper”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG