Qual è il significato della canzone Vivo di Levante? L’artista ha messo in musica la depressione post partum che ha vissuto sulla sua pelle.

Dopo la nascita della primogenita, Levante ha vissuto sulla sua pelle la depressione post partum. Questa terribile esperienza, l’ha spinta a mettere in musica le sue emozioni. Così è nata la canzone Vivo, portata in gara al Festival di Sanremo 2023: vediamo il significato e il testo.

Vivo di Levante: il significato della canzone

Per la sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo – la prima è andata in scena nel 2020 con il brano Tikibombom – Levante ha scelto di portare sul palco dell’Ariston un brano intitolato Vivo. La canzone, che fa parte del nuovo album Opera Futura, tratta un tema molto particolare: la depressione post partum. L’artista, che ha provato sulla sua pelle la problematica, ha deciso di mettere in musica questo disturbo psicologico anche per sensibilizzare quanti ancora lo ignorano.

“Ho sorriso tanto

Dentro a questo pianto

Ho voglia di credere di poter farcela

A costo di cedere parti di me“.

Levante è diventata mamma di una bambina il 13 febbraio del 2022. Tutto sembrava perfetto, ma quando si è ritrovata a stringere tra le braccia la piccola è entrata in un tunnel buio che sembrava non avere mai fine. Nonostante tutto, non ha abbandonato la “speranza” di poter vivere “come viene“.

“Ho voglia di prendere tutto il possibile

Non voglio perdermi niente di me

Ho voglia di credere ‘nulla è impossibile’“.

Mille domande e infiniti “perché” hanno attraversato la mente di Levante. La depressione post partum l’ha messa a dura prova, ma imparando ad accettare ogni tipo di sentimento, ogni piccola sensazione del suo corpo, l’artista ne è uscita. Vivo è un brano delicato, che di certo farà battere il cuore a tantissime mamme.

Ecco il video di Vivo di Levante:

Vivo di Levante: il testo della canzone

O sorrido o piango

Non so fare altro

Mi emoziono con poco…

