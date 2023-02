Che cos’è la bacheca dei sistemi del Superenalotto? Si tratta di una sorta di lavagna virtuale dove acquistare combinazioni già pronte.

Quanti tentano la fortuna con il Superenalotto possono acquistare una quota dalla bacheca dei sistemi. La vincita del 16 febbraio, che ha concesso a 90 persone di dividersi il montepremi di 371 milioni di euro, è legata proprio alle combinazioni frutto della bacheca: vediamo cos’è e come funziona.

Superenalotto: cos’è la bacheca dei sistemi?

Giovedì 16 febbraio è stata indovinata la combinazione vincente del Superenalotto, pari a 371 milioni di euro. Si tratta della prima vincita del 2023, nonché la più alta in tutta la storia del gioco e di tutte le lotterie del mondo. A beneficiare di ben 4 milioni di euro saranno 90 persone, che hanno investito soltanto cinque euro per l’acquisto della schedina. Stando a quanto riferito da Agipronews, la vincita è stata realizzata grazie alla bacheca dei sistemi. Che cos’è? Semplice, è una sorta di bacheca virtuale da cui i titolari delle ricevitorie acquistano sistemi già pronti da rivendere ai propri clienti.

In sostanza, quando entrate in un punto Sisal/Lottomatica per giocare una schedina del Superenalotto potete scegliere di acquistare combinazioni già pronte. Queste sono frutto della bacheca dei sistemi che, tramite la suddivisione in quote, genera più combinazioni. Ovviamente, queste ultime non risultano sempre vincenti: una buona dose di fortuna è necessaria.

Superenalotto: come funziona la bacheca dei sistemi?

Quando un utente acquista una schedina dalla bacheca dei sistemi può scegliere la quota da mettere in gioco tra quattro tipologie di sistemi:

cruciverba: i numeri giocati sono posizionati in un quadrato suddiviso in righe e in colonne;

integrali: in gioco ci sono più di 6 numeri su un unico pannello, in modo da generare un numero maggiore di combinazioni;

ridotto: un numero inferiore di combinazioni, quindi schedina dal costo più basso;

base e variante: si mettono in gioco un tot di numeri che compongono le combinazioni di gioco.

In sostanza, gli utenti scelgono il sistema da acquistare in base alla quota che hanno intenzione di pagare. Inoltre, si può decidere anche di associare uno o più numeri SuperStar, in modo da aumentare la possibilità di vincere.

