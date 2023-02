Quali sono i viaggi di nozze in Europa più gettonati? Dalla Svezia alla Spagna, passando per la Scozia e l’Olanda: ecco le mete preferite.

Chi l’ha detto che i viaggi di nozze in Europa non possono regalare grandi emozioni? Ogni posto ha qualcosa di magico da scoprire: da Praga a Barcellona, passando per Amsterdam, Parigi e Budapest. Vediamo quali sono le mete europee più gettonate per la luna di miele.

Viaggi di nozze in Europa: le mete più gettonate

I viaggi di nozze in Europa stanno pian piano tornando in auge. Tante coppie di sposi, piuttosto che scegliere mete lontane, preferiscono esplorare zone che si possono raggiungere con 2/3 ore di aereo o in automobile. Una delle capitali più gettonate per la luna di miele è la romantica e affascinante Lisbona. Con il grande fiume Tago e gli antichi palazzi, la capitale del Portogallo offre sia arte che divertimento. Tanti innamorati, invece, scelgono di immergersi nella bellissima Vienna, dove la musica classica e la cultura fanno da padrone. Anche il palato, però, verrà soddisfatto: la città austriaca vanta le migliori Sacher al mondo.

Un altra meta europea parecchio apprezzata per il viaggio di nozze è Budapest, considerata la Parigi dell’Est. Gli sposi possono perdersi a Buda, la parte più antica e tranquilla, per poi spostarsi a Pest, zona che offre divertimento a qualsiasi ora del giorno e della notte. Per una luna di miele tra i castelli, invece, dovete puntare su Edimburgo. Quanti hanno adorato Harry Potter torneranno a casa con tantissimi ricordi. Che dire, poi, della bellissima Copenaghen? Oltre alle passeggiate romantiche, la capitale della Danimarca è la sede di uno dei parchi giochi più antico: i Giardini di Tivoli, realizzati nel 1843.

Viaggi di nozze: le capitali europee regalano sogni low cost

Tra le idee più gettonate per i viaggi di nozze in Europa troviamo Praga. La capitale della Repubblica Ceca è un vero e proprio gioiello e offre sia itinerari di arte che puro divertimento. Se siete fan del modo di vivere spagnolo, non avete che l’imbarazzo della scelta. Potete anche pensare di fare un tour della Spagna, visitando sia Barcellona che l’Andalusia. Tornerete a casa con una serie di cartoline che vi rimarranno impresse nel cuore.

Ovviamente, non possiamo non citare Londra e Parigi, mete che da sempre riscuotono un grande successo. Se volete organizzare una luna di miele speciale, però, puntate sulle località più selvagge, meno conosciute. Infine, valutate anche: San Pietroburgo e Mosca, le isole greche, Stoccolma, Amsterdam e un tour dell’Islanda.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG