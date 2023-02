Frasi sulle stelle: le citazioni e gli aforismi migliori dedicate agli astri o con gli astri come protagonisti assoluti.

Fin dalla preistoria l’uomo è sempre stato affascinato dalla volta celeste e da tutti i corpi che la illuminano. Non solo la luna e il sole, ma anche le tutte le stelle, quei puntini luminescenti che diventano luci sul soffitto delle nostre notti, guide nel buio, ancore di salvezza, veicoli di sogni e speranze. Se per molti hanno un’influenza sulle nostre vite, e non a caso sono le assolute protagoniste dello zodiaco, è naturale che nel corso degli anni di frasi sulle stelle ne siano state scritte davvero molte. Aforismi e citazioni che indagano sulla loro origine, ma anche sul significato che possono avere nelle nostre vite quotidiane e sui nostri sentimenti. Scopriamo insieme alcune delle più belle ed emozionanti.

Le più belle citazioni sulle stelle

“E quindi uscimmo a riveder le stelle“, scriveva Dante in chiusura del suo Inferno. Una citazione storica, forse la più famosa in assoluto sulle stelle, dalle mille interpretazioni. Ma non l’unica in assoluto. Poesia, letteratura, filosofia, scienza, arte. Tutte le più grandi menti degli ambiti e dei settori più disparati hanno dedicato almeno una riflessione alle stelle, per sottolinearne non solo la bellezza, ma la loro incredibile importanza.

Costellazioni Stelle Nuvole Notte

In questo paragrafo proviamo a raccoglierne alcune delle migliori:

– Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell’infinito. (Confucio)

– Non aver mai paura di uno scontro. Anche quando i pianeti collidono, dal caos nasce una stella. (Charlie Chaplin)

– Voi stelle! Che siete la poesia del cielo. (Lord Byron)

– A forza di guardare il cielo e di respirare a pieni polmoni l’aria fresca della notte, mi sembrava di riempirmi di stelle. (Tiziano Terzani)

– Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella, se vedi cadere una stella è perché stai guardando il cielo, se stai guardando il cielo è perché credi ancora in qualcosa. (Bob Marley)

– Gli uomini hanno delle stelle che non sono le stesse. Per gli uni, quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide. Per altri non sono che delle piccole luci. Per altri, che sono dei sapienti, sono dei problemi. Per il mio uomo d’affari erano dell’oro. Ma tutte queste stelle stanno zitte. (Antoine de Saint-Exupery)

– A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle. Vivevo, allora. (Albert Camus)

– L’anima è piena di stelle cadenti. (Victor Hugo)

– Per quanto mi riguarda, nulla so con certezza. Ma la vista delle stelle mi fa sognare. (Vincent Van Gogh)

– Guardate le stelle e non i vostri piedi. Provate a dare un senso a ciò che vedete, e chiedervi perché l’universo esiste. Siate curiosi. (Stephen Hawking)

– Il cielo era così luminoso e c’erano così tante stelle che, dopo averlo contemplato, non si poteva non chiedersi come così tante persone malvagie potessero vivere sotto un cielo simile. (Fëdor Dostoevskij)

Frasi d’amore sulle stelle: le migliori

Spesso un cielo stellato può diventare anche il testimone di vicende amorose più o meno importanti. Nell’immaginario romantico, quante volte abbiamo ipotizzato grandi dichiarazioni d’amore sotto il cielo stellato. Perché le stelle possono diventare metafora di pensieri d’amore, possono accompagnare i nostri sentimenti, fino ad amplificarli. E forse non c’è nessun sentimento in grado di ingigantirsi davanti alla bellezza irresistibile di un cielo stellato, più dell’amore.

Per questo motivo nel corso dei secoli sono stati davvero in tanti a scrivere non solo pensieri dedicati alle stelle, ma frasi che provano a descrivere il rapporto tra i nostri astri e il più bello dei sentimenti. Riportarle tutte sarebbe impossible, ma in questo paragrafo proviamo a suggerire almeno alcune delle citazioni più belle ed emozionanti in assoluto:

– Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore, non è freddo ma è solo amore. (Khalil Gibran)

– Questo è quello che fanno le stelle: osservano gli amanti, per questo sono così belle. (Ivan Turgueniev)

– Ho amato le stelle con troppa tenerezza per aver paura della notte. (Sarah Williams)

– L’amore è solo una bella stella in lontananza. (Stevie Nicks)

– Sei l’unica stella che desidero ogni notte, pregando che la atua gloria cada dal cielo e atterri tra le mie braccia indegne. (Richelle E. Goodrich)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG