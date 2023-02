Nozze di perla: cosa sono, perché si chiamano così, qual è il loro significato e come si festeggiano.

Meno famose delle nozze d’argento, meno difficili da raggiungere di quelle d’oro. Le nozze di perla sono una sorta di via di mezzo che merita certamente di essere festeggiata a dovere! Si tratta dell’anniversario per i 30 anni di matrimonio, un traguardo di straordinaria importanza, non irraggiungibile ma nemmeno così semplice da conquistare. Anche per questo motivo è abbinato qualcosa di molto prezioso. Scopriamo insieme il significato e tutte le curiosità su questa potenziale nuova celebrazione del proprio amore!

Il significato delle nozze di perla

Nel nostro approfondimento dedicato a questa tipologia di nozze, partiamo da una domanda fondamentale: perché le nozze di perla si chiamano così? Il motivo sta nella straordinarietà di un traguardo che, pur non essendo unico, è comunque molto raro. Proprio come il riuscire a trovare delle perle all’interno di un’ostrica!

donna gioielli collana braccialetto anello perle

Se è naturale che un pescatore possa stupirsi quando trova una perla all’interno del crostaceo bivalve appena aperto, è altrettanto normale che i due sposi possano rimanere a bocca aperta pensando di aver raggiunto i 30 anni di matrimonio. Un traguardo che non tutte le coppie possono vantare. Insomma, proprio per questo motivo si è deciso di abbinare a questo anniversario il nome di uno degli oggetti più affascinanti presenti in natura. Un modo per sottolineare quanto anche i momenti semplici e all’apparenza poco significativi possano rappresentare qualcosa di davvero straordinario.

Come festeggiare e cosa regalare

Ora che sappiamo cosa siano le nozze di perla, vale la pena scoprire come poterle festeggiare. Di solti, pur essendo un traguardo molto importante, non sono ancora celebrate in Italia con grandissime cerimonie, forse perché ancora troppo vicine alle nozze d’argento. Spesso però le famiglie si riuniscono per celebrare con gli amici o i parenti più stretti, magari in un ristorante o in un agriturismo. In alternativa si può comunque organizzare un party casalingo addobbando il tutto con loro stile ‘perla’, e quindi abbondando con il colore bianco e i dettagli raffinati.

Per quanto riguarda i regali, si può optare ovviamente per qualche gioiello fatto con le perle, oppure optare per degli splendidi fiori. Solitamente sono abbinati a questo anniversario i gigli. Altrimenti, rimane sempre una buona idea regalare agli sposi un bel viaggio romantico, magari in una splendida capitale o in una baita in montagna.

Frasi da scrivere per le nozze di perla

Se sei stato invitato a una festa per l’anniversario dei trent’anni di matrimonio e non sai cosa scrivere nel biglietto, ti suggeriamo di lasciarti ispirare dai due festeggiati. Ricorda loro un momento particolare della loro storia, magari un episodio che possa riguardare anche te, o in cui hai potuto diventare testimone del loro amore. In alternativa, fatti ispirare da queste frasi:

– Trent’anni di vita coniugale equivalgono a circa undicimila notti passate insieme, con altrettanti risvegli, e sorrisi, e paure, e gioie, e dolori: e questi trent’anni possono raggiungersi solo con la consapevolezza che la scelta giusta è quella che si ripete ogni giorno. I nostri migliori auguri per le vostre Nozze di Perla!

– Vi siamo vicini nella gioia di questo lungo cammino percorso insieme: vi giungano i nostri più sentiti auguri per il vostro trentesimo anniversario di matrimonio!

– Allo stesso modo in cui, tirata a bordo una rete costellata di ostriche, il duro lavoro dei pescatori in cerca di perle viene premiato, così dopo trent’anni anche voi raccogliete la forza e il senso delle innumerevoli esperienze di vita vissute l’uno accanto all’altra: possiate prendere il largo insieme per altri trent’anni! I nostri migliori auguri!

Riproduzione riservata © 2023 - DG