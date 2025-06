Le più belle frasi tratte dalle canzoni di Roberto Vecchioni

Vi presentiamo una selezione di frasi tratte dalle più belle canzoni di Roberto Vecchioni: da Sogna ragazzo sogna a Chiamami ancora amore.

In attività da oltre cinquant’anni, Roberto Vecchioni ha regalato ai fan brani bellissimi: da Luci a San Siro a La città senza donne, passando per Per la cruna di un ago, Aiace, Canto notturno ed El bandolero stanco. Vi presentiamo una selezione di frasi tratte dalle sue canzoni più belle.

Classe 1943, Roberto Vecchioni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica come autore per artisti affermati. ll debutto come cantante è arrivato nel 1971, quando ha pubblicato il primo album intitolato Parabola. Il disco, pur contenendo la celebre Luci a San Siro, non ha ottenuto il successo sperato, arrivato nel 1977 con il lavoro discografico intitolato Samarcanda. Da questo momento in poi, la sua carriera è stata inarrestabile.

Tante le canzoni che, in oltre cinquant’anni, ha regalato ai fan: da L’ultimo spettacolo a Sogna ragazzo sogna, passando per El bandolero stanco e Chiamami ancora amore. Di seguito, vi presentiamo una selezione di frasi tratte dai brani più belli di Roberto Vecchioni:

Luci a San Siro di quella sera che c’è di strano siamo stati tutti là, ricordi il gioco dentro la nebbia? (Luci a San Siro)

Che pacchia avere due talenti, devi restituirne solo venti; tu prova un po’ ad averne cento e Dio che ti sta al pelo con il conto. (Per la cruna di un ago)

Lasciali dire al mondo che quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto lo giuro, non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. (Sogna ragazzo sogna)

Chi ha vinto è là che vomita il suo vino e quel che conta in fondo è l’intestino. (Aiace)

Laggiù conobbi pure un vecchio aedo, che si accecò per rimaner nel sogno. (L’ultimo spettacolo)

Ma finché canto ti ho davanti, gli anni sono solo dei momenti, tu sei sempre stata qui davanti. (Mi manchi)

Tutto ciò che si piange non è amore. (Euridice)

E costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. (Le lettere d’amore)

E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire, pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire. (Sogna ragazzo sogna)

Ma tu non mi parlavi e le mie idee come ramarri ritiravano la testa dentro il muro, quando è tardi perché è freddo, perché è scuro: e mille solitudini e i buchi per nascondersi… (L’ultimo spettacolo)

Non mi lasciare solo in questa notte che non vedo il cielo, torna bandolero. (El bandolero stanco)

In questa notte seminata di nuvole che non una luce trema, ogni domanda è la risposta a una domanda della risposta prima; ogni ritorno è una falsa partenza, l’illusione di un movimento, come questo bagno di lacrime che non ho pianto. (Canto notturno)

E l’alba sul Danubio a Marco parve fosforo e miele e una ragazza bionda forse gli voleva dire che l’uomo è grande, l’uomo è vivo, l’uomo non è guerra, ma i generali gli rispondono che l’uomo è vino, combatte bene e muore meglio solo quando è pieno. (Stranamore)

E Marco Polo li fregò: doge, moglie, turchi, idee, partì da Chioggia ed arrivò non più giù di Bari, non più giù di Bari, poi disse “ho visto orienti magici”, ma almeno aveva avuto della fantasia; i veneziani che applaudivano solo invidia e ipocrisia. (Canzone per Laura)

Ed il più grande conquistò nazione dopo nazione e quando fu di fronte al mare si sentì un coglione perché più in là non si poteva conquistare niente e tanta strada per vedere un sole disperato e sempre uguale e sempre come quando era partito. (Stranamore)

Stavolta parto davvero con un vento leggero che mi soffia alle spalle. Tu dormi bene il tuo sonno dove vado lo sanno solo le stelle. (La Città senza donne)

E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. (Sogna ragazzo sogna)

Perché mi batterò per te con un esercito di idraulici, condomini, dentisti, rompipalle e bottegai. Mi coprirò delle ferite della noia, quelle che nessuno vede e che non sanguinano mai. (Ritratto di signora in raso rosa)

Qui dentro il dolore è un ospite usuale, ma l’amore che manca è l’amore che fa male. (Canzone per Alda Merini)

Roberto Vecchioni non è soltanto un cantautore, ma è anche autore di saggi e recensioni letterarie. Inoltre, scrive per alcuni dei più autorevoli giornali nazionali ed è insegnante universitario. Di seguito, un’altra selezione di frasi tratte dalle sue canzoni: