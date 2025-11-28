Frasi di Clara, tratte dalle canzoni e dalle interviste

Vi presentiamo una raccolta delle più belle frasi di Clara, tratte sia dalle canzoni più profonde che dalle interviste.

Le più belle frasi tratte dalle canzoni di Clara

Classe 1999, Clara Soccini, per tutti semplicemente Clara, è diventata popolare prima come attrice e solo in un secondo momento come cantante. Grazie al ruolo di Crazy J nella serie tv Mare Fuori, dove interpretava una giovane rapper milanese finita nel carcere minorile di Napoli, ha lanciato il primo singolo intitolato Origami all’alba. La canzone le ha aperto le porte del mondo della musica, facendola arrivare al Festival di Sanremo 2024 con il singolo Diamanti grezzi. Di seguito, vi presentiamo una raccolta di frasi tratte dai suoi brani più belli:

Sai che casa mi manca perché con mamma mi sento protetta. (Boulevard)

Sono così, sì, cervello per niente. Faccio soltanto cose che poi penso “che deficiente”. (Freak)

Forse morirò, forse ti mancherò. Sei come veleno e non so se tornerò. (Origami all’alba)

Dammi più tempo per me perché non lo so fare. Dimmi che cosa fai te quando tutto ti va male? (Cicatrice)

Ho visto in amore persone un po’ troppo sfacciate ferirsi lasciandosi le ali spezzate. (Diamanti Grezzi)

Sei stata da sola, sia padre che scuola. Ho un nodo alla gola, come un foulard. Ti stressavo sempre con le mie domande ma quella più grande, “Dov’è papà”. (Boulevard)

Mangio parole, cucino nel mentre resto sul letto a guardare giornate che tanto poi passano lente. (Freak)

Ho un nodo stretto in gola come fosse una cravatta. Ero sulla strada buona, ma poi mi sono persa. (Origami all’alba)

Spavento le mie paure, anche se ora non ci sei e non conosco altre cure, domani andrà meglio di ieri. (Cicatrice)

Scendo tra ventiquattro ore. Cerco per strada l’amore. Aspetto uno su un milione, te lo ricordi? (Diamanti Grezzi)

Ti regalo viaggi sul boulevard dentro negozi come Carlà. (Boulevard)

Tu lo sai che Io a volte sono un po’ freak. (Freak)

Non tornare ancora, anche se son distrutta. È scaduta l’ora, ma ora non mi dire, “Resta”. (Origami all’alba)

Ed ero piccola come gli altri che erano meglio di me. Due occhi verdi, borse pesanti, non ho mai trovato te. (Cicatrice)

Cosa siamo noi? Solo diamanti grezzi cadono in mille pezzi di una storia sola. (Diamanti Grezzi)

Per te sempre uguale. Se vinco perdono. Sarà che nessuno si salva da solo. (Boulevard)

Parlami, dimmi cosa c’è. Se ti fotte la tipa, lo rifarà per tre. (Freak)

Ogni inizio ha una fine, ogni film un finale. (Origami all’alba)

E rimango sola con delle fotografie. Bruciano i miei ricordi e non so dove. (Cicatrice)

Non siamo più gli stessi, non sappiamo ancora fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno. (Diamanti Grezzi)

Sola sopra queste strade mi perdo, ma poi mi ritrovo. Lo scrivo a penna sopra un muro. Nessuno si salva da solo. (Boulevard)

Un casino, solo film nella mia testa. Non lo so dove andrò. Cazzo, vado ogni volta fuori pista. (Freak)

Resto sveglia nella notte con il vuoto intorno. Pensieri nella testa, origami all’alba anche da sola. (Origami all’alba)

Che io torno da te e ti penso la notte ed è meglio così, son cresciuta più forte. (Cicatrice)

Non saremo mai quello che poi ti aspetti. Oro nei fallimenti, solo diamanti grezzi. (Diamanti Grezzi)

Citazioni tratte dalle interviste di Clara

Non solo frasi tratte dalle canzoni, ci sono anche esternazioni interessanti che Clara ha fatto nel corso di alcune interviste. Di seguito, le citazioni più profonde: