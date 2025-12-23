Morgan: le frasi più belle tratte dalle sue canzoni

Vi presentiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni di Morgan, fondatore dei Bluvertigo e giudice di X Factor.
Marco Castoldi, conosciuto semplicemente come Morgan, è un cantautore, musicista e compositore italiano. La sua carriera è iniziata come frontman e fondatore dei Bluvertigo, ma oltre alla musica si è dedicato anche alla tv partecipando come giudice ad X Factor. Di seguito vi presentiamo una selezione delle frasi più belle tratte dalle sue canzoni.
Frasi tratte dalle canzoni di Morgan
Nonostante il successo, la vita personale di Morgan è stata segnata da numerosi scandali, pubblici e privati. Il cantautore ha lottato per anni contro la dipendenza da sostanze stupefacenti e nel 2010 è stato escluso dal Festival di Sanremo per alcune dichiarazioni shock sull’utilizzo delle droghe a scopo terapeutico.
Nel 2013 è stato allontanato anche da X Factor a causa di “comportamenti incompatibili e inappropriati” con il programma. Come dimenticare poi la squalifica a Sanremo nel 2020. Ecco alcune delle frasi più belle tratte dalle sue canzoni:
- Applico alla vita i puntini di sospensione. (Altrove)
- Lascio che le cose mi portino altrove, non importa dove. (Altrove)
- A volte la follia sembra l’unica via per la felicità. (Altrove)
- Pazientemente un attimo si attende… eternamente. (Tra 5 minuti)
- Assurdo cosa accadde, quando ti vidi per la prima volta, portavo un cuore entrando nella stanza, ma uscendo non lo avevo più: Amore, come vetro, lo infranse al primo colpo. (Amore assurdo)
- Chiudo gli occhi e ci sono io che raccolgo me stesso e assomiglio ai muri che trattengono i rumori.(Tra 5 minuti)
- Vedo gli alberi camminare e la luce del sole che si può mangiare e le posate che si sposano e i dischi che si rifiutano di farsi ascoltare, dalle orecchie sbagliate. (The baby)
- Bisogna essere profondamente convinti, che il mondo è orripilante, per essere felici. (Le ragioni delle piogge)
- Io amo lei. Lei ama solo sé stessa. (Una storia d’amore e di vanità)
- “Potessi rivelarti il vero volto, dirti ciò che sento, confessarti un tradimento e illudermi che tu poi farai altrettanto con me. (La verità)
- Io sono l’unico su cui puoi contare, perché son contro me stesso. (Contro me stesso)
- Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose e dalle posizioni. (Altrove)
- Anticipando tutti i tempi, rischiandone le conseguenze. (Aria)
- Non cogliamo l’occasione adatta, per dir le cose veramente, finiamo capovolti e urlanti, a fare bruschi movimenti, che poi si rompono gl’incanti e quel che ci rimane è materiale per rimpianti (Ballata dell’amore dopo la conquista)
Frasi di Morgan
La turbolenta relazione di Morgan con l’ex compagna Asia Argento ha alimentato ulteriormente le cronache rosa. I due, nonostante abbiano avuto una figlia insieme, hanno vissuto una storia tempestosa, caratterizzata da continui alti e bassi e da accese dispute pubbliche. Ecco un’altra selezione di frasi tratte dalle sue canzoni:
- In tutto questo il bambino è smarrito, il ragazzo è impreciso, l’uomo è sbagliato. (Le ragioni delle piogge)
- E nonostante il cuore infranto, da lontano, ho voglia d’esser grato. (Amore assurdo)
- Fingo il distacco dal passato e ne sono invece incatenato. (Demoni nella notte)
- La leggenda del non-amore, che si scrive di sera, d’una cosa che sarebbe bella, ma non è vera, è che tu, mia Riflessa Creatura, mi guardi negli occhi, per una volta ancora, per una volta ancora… prima che giunga Primavera. (Una storia d’amore e di viltà)
- Ma bisogna evitare di finire banali e riproporsi sempre uguali. Evitare futuro fallimentare. (La cosa)
- Assurdo cosa accadde quando ti vidi per la prima volta. Portavo un cuore entrando nella stanza ma uscendo non lo avevo più (Amore assurdo)
ma uscendo non lo avevo più (Amore assurdo)
- Tu mi hai disegnato una libellula che dice “vola da solo”: l’avrei dovuta prendere in parola, ma io non seguo mai la prima strada. (Amore assurdo)