Morgan: le frasi più belle tratte dalle sue canzoni

Vi presentiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni di Morgan, fondatore dei Bluvertigo e giudice di X Factor.

Marco Castoldi, conosciuto semplicemente come Morgan, è un cantautore, musicista e compositore italiano. La sua carriera è iniziata come frontman e fondatore dei Bluvertigo, ma oltre alla musica si è dedicato anche alla tv partecipando come giudice ad X Factor. Di seguito vi presentiamo una selezione delle frasi più belle tratte dalle sue canzoni.

Frasi tratte dalle canzoni di Morgan

Nonostante il successo, la vita personale di Morgan è stata segnata da numerosi scandali, pubblici e privati. Il cantautore ha lottato per anni contro la dipendenza da sostanze stupefacenti e nel 2010 è stato escluso dal Festival di Sanremo per alcune dichiarazioni shock sull’utilizzo delle droghe a scopo terapeutico.

Nel 2013 è stato allontanato anche da X Factor a causa di “comportamenti incompatibili e inappropriati” con il programma. Come dimenticare poi la squalifica a Sanremo nel 2020. Ecco alcune delle frasi più belle tratte dalle sue canzoni:

Applico alla vita i puntini di sospensione. (Altrove)

Lascio che le cose mi portino altrove, non importa dove. (Altrove)

A volte la follia sembra l’unica via per la felicità. (Altrove)

Pazientemente un attimo si attende… eternamente. (Tra 5 minuti)

Assurdo cosa accadde, quando ti vidi per la prima volta, portavo un cuore entrando nella stanza, ma uscendo non lo avevo più: Amore, come vetro, lo infranse al primo colpo. (Amore assurdo)

Chiudo gli occhi e ci sono io che raccolgo me stesso e assomiglio ai muri che trattengono i rumori.(Tra 5 minuti)

Vedo gli alberi camminare e la luce del sole che si può mangiare e le posate che si sposano e i dischi che si rifiutano di farsi ascoltare, dalle orecchie sbagliate. (The baby)

Bisogna essere profondamente convinti, che il mondo è orripilante, per essere felici. (Le ragioni delle piogge)

Io amo lei. Lei ama solo sé stessa. (Una storia d’amore e di vanità)

“Potessi rivelarti il vero volto, dirti ciò che sento, confessarti un tradimento e illudermi che tu poi farai altrettanto con me. (La verità)

Io sono l’unico su cui puoi contare, perché son contro me stesso. (Contro me stesso)

Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose e dalle posizioni. (Altrove)

Anticipando tutti i tempi, rischiandone le conseguenze. (Aria)

Non cogliamo l’occasione adatta, per dir le cose veramente, finiamo capovolti e urlanti, a fare bruschi movimenti, che poi si rompono gl’incanti e quel che ci rimane è materiale per rimpianti (Ballata dell’amore dopo la conquista)

La turbolenta relazione di Morgan con l’ex compagna Asia Argento ha alimentato ulteriormente le cronache rosa. I due, nonostante abbiano avuto una figlia insieme, hanno vissuto una storia tempestosa, caratterizzata da continui alti e bassi e da accese dispute pubbliche. Ecco un’altra selezione di frasi tratte dalle sue canzoni: