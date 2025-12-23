Cosa succederà nel 2026: le inquietanti profezie di Nostradamus tra guerre e catastrofi globali

Cosa ha previsto Nostradamus per il 2026? Le sue profezie, tra guerre e disastri naturali, sono tutt’altro che entusiasmanti.

Il 2026 sarà un anno complicato, specialmente se dovessero avverarsi le profezie di Nostradamus. Secondo il famoso astrologo francese, i prossimi 365 giorni saranno segnati da conflitti importanti tra le maggiori potenze mondiali, disastri naturali e, ciliegina sulla torta, sopravvento dell’intelligenza artificiale.

Le profezie di Nostradamus per il 2026

Il 2026 si sta avvicinando e, come vuole la tradizione, le profezie di Nostradamus tornano in auge. Il celebre medico, astrologo e scrittore francese ha previsto eventi catastrofici anche per i prossimi 365 giorni. Secondo gli esperti, o presunti tali, alcune sue previsioni sono più probabili delle altre. In effetti, considerando il periodo storico che stiamo vivendo, non ci vuole un genio per comprendere quali siano.

Per il nuovo anno, anche se Nostradamus non indica date precise, si parla di “battaglie vicine al mare” e “alleanze improvvise“, quindi si prevedono guerre e tensioni globali. Visto il conflitto in atto tra Russia e Ucraina, nonché l’eterna lotta tra Israele e Palestina e i colpi di testa di Donald Trump, lo scenario dell’astrologo è verosimile. Insomma, il 2026 dovrebbe essere molto delicato per quel che riguarda i rapporti tra le grande potenze.

Tra le profezie più probabili, anche questa piuttosto scontata, ci sono i disastri naturali. Nostradamus parla di “fuoco dal cielo” o “terre sommerse“, espressioni che possiamo tradurre con eventi climatici intensi. Visti i danni del cambiamento climatico a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi, possiamo aspettarci di tutto.

“Monete corrotte” e intelligenza artificiale

Il 2026 dovrebbe essere negativo anche a causa delle “monete corrotte” e dei “mercati inquieti“, che tradotto dal linguaggio di Nostradamus al nostro significa crisi economica. Ovviamente, se dovessero davvero esserci conflitti mondiali, questo disastro finanziario sarebbe più che scontato.

Le profezie dell’astrologo francese si chiudono con versi che, secondo gli esperti, si riferiscono all’intelligenza artificiale, all’automazione avanzata e ai sistemi di comunicazione all’avanguardia. Insomma, i robot potrebbero prendere il sopravvento.