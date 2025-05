Ecco chi sono tutti i più grandi campioni di Sarabanda che hanno fatto la storia del programma condotto da Enrico Papi.

Sarabanda, tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, è stato uno dei game show di maggiore successo della televisione italiana. Ogni sera milioni di italiani si sintonizzavano su Italia 1 per vedere il programma condotto da Enrico Papi e fare il tifo per i preparatissimi concorrenti che si sfidavano puntata dopo puntata. Sono tanti i campioni di Sarabanda che sono ancora oggi ricordati dal pubblico, ve li ricordate tutti? Vediamo allora quali sono tutti i principali.

Sarabanda: i campioni del programma

Allegria: il suo vero nome era Davide Guarnieri ma era stato ribattezzato da Enrico Papi Allegria per la sua espressione sempre seria. È stato il campione per 124 puntate: nessun’altra è mai riuscito a mantenere il titolo più a lungo. Ha inoltre vinto per due volte il montepremi massimo completando la catena del 7×30.

Coccinella: il suo vero nome è Marco Manuelli ed è di Firenze. È stato uno dei campioni più amati della storia del programma oltre che uno dei più preparati tanto da aver vinto in totale oltre 1 miliardo di vecchie lire.

La Professora: è il soprannome della professoressa Antonietta Palladino. E’ stata una delle campionesse più longeve della storia di Sarabanda, basti pensare che ha mantenuto il titolo per ben 85 puntate e in totale ha vito oltre 1 miliardo di lire.

Tiramisù: Diego Canciani, questo è il vero nome di Tiramisù, è diventato famoso per la sua velocità: basti pensare che riuscì a indovinare ben 58 canzoni in appena 60 secondi. È stato campione per 47 puntate e ha vinto in totale 300.000 euro.

Uomo Gatto: il suo vero nome è Gabriele Sbattella ed è ricordato per i suoi look stravaganti, la sciarpa del Bayern Monaco che indossava sempre ma anche per la sua grande cultura musicale che lo hanno portato a essere uno dei campioni più amati.

Peperino: è il soprannome che Enrico Papi ha dato a Graziella Arculli, campionessa di Pordenone molto amata dal pubblico grazie alla sua simpatia e la sua esuberanza. Il soprannome deriva dal fatto che non riusciva mai a stare ferma. È stata campionessa per 19 puntate ma solamente perché poi è stata eliminata da Coccinella.

Valentina: il suo vero nome è Valentina Locchi ed è di Perugia. È stata campionessa per ben 74 puntate vincendo quasi 400.000 euro. Non vedente, dotata di orecchio assoluto, portava con sé in studio un pupazzetto di Pikachu come portafortuna.