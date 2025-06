Chi è il Gabibbo e quanto guadagna il personaggio storico di Striscia la Notizia

Chi è il Gabibbo? Scopriamo chi si nasconde sotto la storica maschera di Striscia la Notizia e quanto guadagna.

Sono circa trentacinque anni che il Gabibbo compare quotidianamente in televisione all’interno di diversi programmi di Canale 5, Striscia la Notizia in primis. Tutti conoscono il personaggio, ma in pochi sanno chi si nasconde sotto la maschera. Scopriamo chi è e quanto guadagna.

Chi si nasconde sotto il Gabibbo e quanto guadagna

Era il lontano 1990, quando nella trasmissione Striscia la Notizia compariva per la prima volta il Gabibbo. Un pupazzone alto e piuttosto piazzato, con un bel pelo di colore rosso acceso e una bocca grande quanto i suoi piedi. Questo personaggio ha subito attirato la curiosità dei telespettatori, riscuotendo un enorme successo tra i bambini. Ma chi è e quanto guadagna il Gabibbo?

Dalla sua nascita fino al 2017, il Gabibbo è stato animato da Gero Caldarelli, poi al suo posto è subentrato il mimo Rocco Domenico Gaudimonte. La voce del pupazzone, invece, è sempre stata di Lorenzo Beccati, che oltre a essere doppiatore è anche uno degli autori di Striscia la Notizia.

Per quanto riguarda i guadagni, non ci sono notizie ufficiali sullo stipendio del Gabibbo. Qualcuno sostiene che percepisca 100 euro a settimana per un totale di 400 euro al mese, mentre altri parlano di un compenso mensile di 1.500 euro. Con onestà, ci sembrano entrambe cifre per nulla realistiche.

Chi è Rocco Domenico Gaudimonte, il Gabibbo

Da Striscia la Notizia a Paperissima Sprint: il Gabibbo partecipa a tutti i programmi di Antonio Ricci. Questo significa che Rocco Domenico Gaudimonte è impegnato in tv tutto l’anno, sia d’inverno che d’estate. Non solo mimo e performer, l’uomo è anche ballerino e coreografo.

Originario di San Severo, in provincia di Foggia, Gaudimonte ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni Ottanta, come ballerino. Diventato allievo di Caldarelli, sostituendolo anche in alcune occasioni, quando è morto ha preso il suo posto come Gabibbo.