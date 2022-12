Tutto su Vicini di casa, la commedia con protagonisti Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni.

C’è chi con i propri vicini di casa ha ottimi rapporti di buon vicinato, chi invece proprio non li può vedere. C’è anche chi ha un rapporto molto particolare e intimo, come i protagonisti di Vicini di casa, divertente commedia diretta da Paolo Costella che è il remake del film spagnolo Sentimental. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Vicini di casa: la trama del film

I protagonisti di Vicini di casa sono Giulio e Federica, una coppia sposata di diverso tempo che hanno una vita piuttosto monotona e che da tempo hanno perso la passione e la complicità che avevano un tempo. Un giorno nel loro palazzo arriva una nuova coppia di inquilini, Salvatore e Laura, che prendono l’appartamento proprio sopra a quello dei protagonisti.

Valentina Lodovini

A differenza loro, i nuovi vicini sono invece molto passionali. I quattro fanno amicizia e, durante una cena a casa di Giulio e Federica, Salvatore e Laura fanno ai loro nuovi amici una proposta molto piccante…

Vicini di casa: il cast del film

Il cast del film è molto ridotto, gli unici attori che si vedono in scena sono invece quelli che interpretano le due coppie di vicini di casa protagoniste del film.

Giulio e Federica sono interpretati da Claudio Bisio e da Vittoria Puccini, la più focosa coppia formata da Salvatore e da Luara è invece interpretata da Vinicio Marchioni e da Valentina Lodovini.

Vicini di casa: la location del film

L’intero film è ambientato all’interno di un appartamento, quello appunto dei due protagonisti Giulio e Federica (un qualcosa di particolare ma già visto in altri film sia italiani, come Perfetti sconosciuti, sia stranieri, come Carnage). Vicini di casa è stato girato a Roma.

