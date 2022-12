Incidenti, polemiche e adesso anche due nuovi concorrenti. Stiamo parlando, ovviamente, del GF Vip e dell’arrivo nella Casa di due nuovi coinquilini che sono stati annunciati ufficialmente. Si tratta di Milena Miconi e Riccardo Fogli di cui si era parlato già in precedenza, ma mai con conferme da parte dei diretti interessati o della produzione. Ora è arrivata anche la nota del reality condotto da Alfonso Signorini: questa sera, dunque, ci saranno grandi “manovre”…

Attraverso due post su Instagram, il GF Vip ha reso noto ufficialmente il prossimo ingresso nella Casa di altri due concorrenti che andranno ad animare, ancora di più, le dinamiche del reality. Si tratta, come anticipato di Milena Miconi e Riccardo Fogli.

“Un grande artista che ama mettersi continuamente in gioco: l’avventura di Riccardo Fogli nella Casa di #GFVIP sta per iniziare!”, le parole sui social del programma.

Sulla donna, invece: “Una donna dalle mille sfumature, pronta a portare grande energia all’interno della Casa: questa sera Milena Miconi varcherà la Porta Rossa di #GFVIP”.

I due, quindi, entreranno a far parte del programma dalla puntata di oggi 12 dicembre 2022. Vedremo se riusciranno ad integrarsi col resto dei partecipanti oppure verranno subito “fatti fuori”:

In tanti, nei commenti sui social non sembrano essere convinti dai rispettivi ingressi. Vedremo se saranno smentiti o meno.

Di seguito ii post Instagram del Grande Fratello con la comunicazione ufficiale dei nuovi concorrenti:

