Mercoledì 2 ci sarà? Dopo aver visto la prima stagione su Netflix sono in tanti a voler nuove puntate della serie TV sulla Famiglia Addams.

La Famiglia Addams in ogni sua forma, della prima serie TV ai film degli anni ’90, ha sempre conquistato il pubblico televisivo di tutto il mondo e ha sempre avuto un grande successo. C’era quindi da scommetterci che anche la serie Tv Mercoledì, con protagonista la figlia della strampalata famiglia, avrebbe avuto un’ottima risposta in termini di ascolti da parte del pubblico. Dopo aver visto la prima stagione su Netflix, sono in tanto a domandarsi se Mercoledì 2 si farà oppure no: ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Mercoledì 2 si farà?

Al momento da parte di Netflix non sono arrivate comunicazioni ufficiali riguardo a un’eventuale Mercoledì 2. Le possibilità che la serie Tv possa continuare sono però molte e gli stessi autori hanno lasciato intendere che potrebbero essere realizzati nuovi episodi e, di conseguenza, nuove stagioni.

Jenna Ortega

“C’è sicuramente molto altro da esplorare nel mondo degli Addams” ha dichiarato a tan proposito il co-creatore della serie TV Alfred Gough. Considerando anche quanto grande sia stato il successo avuto dalla prima stagione di Mercoledì, che ha saputo conquistare il pubblico di ogni angolo di mondo, è facile immaginare che Netflix non si lasci scappare l’occasione di prolungare la serie TV, come è già accaduto in passato con altri prodotti seriali che hanno avuto sempre un successo planetario, anche se inferiore (basti pensare a quanto accaduto con La Casa di Carta).

Mercoledì 2 quando esce?

Quando potrebbe uscire su Netflix Mercoledì 2? Considerato che la serie TV non è stata ancora ufficialmente prolungata e che i lavori di ripresa delle nuove puntate sono ancora lontani dal primo ciak, è facile ipotizzare che la seconda stagione della serie TV con protagonista Jenna Ortega non arriverà prima del 2024.

