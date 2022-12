Ecco tutto quello che c’è da sapere su Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo, il programma di Drusilla Foer che torna su Rai 2.

Drusilla Foer è, senza dubbio, uno dei principali personaggi televisivi del 2022: prima la co-conduzione del Festival di Sanremo, poi il programma tutto suo su Rai 2, ovvero Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo. E proprio questo programma torna con la seconda edizione a pochi mesi di distanza dalla prima, andata in onda per 20 puntate dal 6 giugno fino all’1 luglio. La seconda edizione è invece invernale ma il format del programma è sempre lo stesso. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo: orario e quando va in onda

La prima puntata di Drusilla e L’Almanacco del giorno dopo va in onda lunedì 12 dicembre su Rai 2 (il debutto era in realtà originariamente previsto per il 21 novembre ma il programma è stato poi rinviato): l’appuntamento è dalle ore 19.50 alle 20.30, prima dell’inizio del TG2. La prima edizione aveva avuto uno share medio del 4,11%: in casa Rai si spera che la seconda edizione possa avere dati di ascolto almeno simili.

Drusilla Foer

Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo: gli ospiti e le puntate

Per chi non lo sapesse, Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo è una versione moderna de L’Almanacco del giorno dopo, storico programma Rai la cui prima edizione è andata in onda addirittura nel 1976, ma in chiave moderna e più comica grazie anche alla stessa padrona di casa Drusilla Foer.

Nel cast del programma ci sono una serie di personaggi fissi come l’esperta di curiosità francesi, la Funeral Planner e l’Astrologo che saranno protagonisti con nuove rubriche. Ma una delle grandi novità dell’edizione estiva del programma è rappresentata dalla presenza del pubblico in studio.

