Ecco quali sono i migliori film di Bruce Willis: ruoli e pellicole indimenticabili che lo hanno reso una delle star di Hollywood più amate.

Non serve per forza un Premio Oscar per definire la grandezza di un attore e l’amore del pubblico nei suoi confronti. Lo sa bene Bruce Willis che di statuette dell’Academy non ha mai ricevute, eppure può a tutti gli effetti essere considerato una delle grandi star di Hollywood. Tutti abbiamo visto almeno una volta e ricordiamo un suo film: a tal proposito vediamo allora quali sono i 10 migliori film di Bruce Willis.

Bruce Willis: la filmografia

Die Hard: prendiamo il primo capitolo della saga, Trappola di cristallo, ma nella lista dei migliori film di Bruce Willis andrebbero inseriti anche i successivi. Il ruolo del protagonista John McClane è quello che ha consacrato nel 1988 l’attore americano come una delle grandi star di Hollywood.

Bruce Willis

Pulp Fiction: è un vero e proprio capolavoro firmato da Quentin Tarantino. Nel film. Bruce Willis è indimenticabile nel ruolo del pugile Butch Coolidge e la scena dello scontro con Macellus Wallace, e poi con Maynard e Zed, è diventata iconica.

L’esercito delle 12 scimmie: altro grande film stavolta diretto da Terry Gilliam. Bruce Willis è James Cole un detenuto che viene spedito indietro nel tempo per salvare l’umanità da un virus letale.

Codice Mercury: è un thriller forse un po’ troppo sottovalutato per il quale Bruce Willis ha vinto anche il Razzie Award per il Peggior attore protagonista. Premio che non avrebbe affatto meritato. La pellicola merita di essere vista o rivista.

Armageddon – Giudizio finale: diretto da Michael Bay, la trama del film ruota intorno a un enorme asteroide che si sta avvicinando pericolosamente alla Terra e che potrebbe distruggerla. Bruce Willis interpreta il ruolo dell’esperto di trivellazione petrolifera Harry Stamper che diventa l’eroe che salva il pianeta.

Il sesto senso: è stato dal 1999 al 2017, quando è uscito It, il film horror di maggiore successo nelle sale cinematografiche di sempre. Bruce Willis interpreta lo psicologo Malcolm Crowe impegnato a seguire il caso di un bambino che vede la gente morta.

Sin City: è uno dei migliori film di Robert Rodriguez, al quale hanno lavorato anche Frank Miller e Quentin Tarantino. Bruce Willis è il poliziotto John Hartigan impegnato nella ricerca di un serial killer pedofilo nella più pericolosa città d’America.

Slevin – Patto criminale: un thriller geniale ma anche divertente con protagonisti Bruce Willis, Josh Heartnett e Lucy Liu. Film che va assolutamente visto.

Red: anche in questo caso, come per Die Hard, citiamo solo il primo film ma sarebbe da citare l’intera saga. Bruce Willis interpreta il protagonista, Frank Moses, un ex agente della CIA in pensione che si ritrova però a dover tornare in attività. Il film è azione pura, con anche diversi momenti di comicità, e per certi versi racchiude al meglio la filmografia di Bruce Willis.

Motherless Brooklyn – I segreti di una città: uscito nel 2019 e diretto da Edward Norton (che è anche il protagonista principale) e in ordine di tempo l’ultimo grande film interpretato da Bruce Willis, che veste i panni dell’investigatore Frank Minna.

