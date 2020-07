Cosa c’è da sapere su Riccardo Fogli: alcune curiosità sul cantante che ha fatto parte di una delle band più longeve di sempre, i Pooh.

Riccardo Fogli è diventato noto come cantante per la sua storia con la band dei Pooh e il suo inseparabile collega di palcoscenico Roby Facchinetti, e oggi è considerato una pietra miliare della musica italiana. Scopriamo alcune curiosità sul musicista e sulla sua vita privata.

Chi è Riccardo Fogli: la biografia

Riccardo nasce a Pontedera il 21 ottobre del 1947 sotto il segno della Bilancia. Sin da piccolo si dimostra prediposto all’arte e alla musica, tant’è che comincia a suonare ritagliandosi più ore possibili. Infatti, di professione, Riccardo fa il gommista.

Red Canzian e Riccardo Fogli

Ma arriverà la svolta quando sarà visto dai Pooh e sarà ingaggiato al posto di Gilberto Faggioli, cantante che si troverà sempre più in disaccordo con le scelte artistiche del gruppo, e che infatti sarà sostituito proprio da Riccardo.

Sarà l’inizio di una grande carriera, ma già nel 1973 Fogli debutterà con il proprio album solista, allontanandosi sempre di più dalla band, finché non uscirà definitivamente. Una scelta che all’inizio si rivelerà rischiosa, ma che lo porterà comunque al successo. Nel 2019 ha fatto parte del cast de L’isola dei famosi, diventando un caso a causa dell’incursione in studio di Fabrizio Corona che raccontò fatti privati legati ai suoi tradimenti.

Riccardo Fogli: i Pooh e alcune curiosità sul cantante

– Viene notato dai Pooh durante una loro esibizione al Piper di Milano. Il cantante entra a far parte del gruppo in un primo momento con un ruolo marginale, ma man mano la sua posizione diventerà sempre più importante fino ad assumere il ruolo di frontman del gruppo.

– La posizione sempre più di rilievo occupata da Fogli generò malcontento all’interno del gruppo, e per questo lui decise di allontanarsi intraprendendo la carriera solista.

– Nel 1982 ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Storie di Tutti i giorni.

– Negli anni ’90 il suo successo affievolisce, ma ritorna in auge dopo aver preso parte al reality show Music Farm.

– Nel 2010 esce un lavoro biografico su di lui Fogli di vita e di musica.

– Durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show ha imitato alcuni importanti personaggi del mondo dello spettacolo (come Ivano Fossati, Patty Pravo, Franco Battiato e Luca Carboni ad esempio).

– Nel 2015 torna per un anno a far parte della band dei Pooh prima del definitivo scioglimento della band nel 2016.

– Riccardo Fogli e Roby Facchinetti sono rimasti grandi amici da quando hanno suonato insieme nei Pooh. Nel 2017 è uscito il loro album Insieme e spesso compaiono in scatti su Instagram.

– Vive a Campiglia Marittima, il provincia di Livorno. Del suo patrimonio non si hanno informazioni certe.

La vita privata di Riccardo Fogli: figli e… mogli!

Chi è la moglie di Riccardo Fogli? Beh, diciamo che la vita privata del musicista è stata piuttosto movimentata: ripercorriamola insieme!

La storia più importante per il gossip (e forse anche per lui) è stata quella con Patty Pravo. Riccardo Foglio, pensate, ha abbandonato i Pooh anche per lei. Il produttore lo mise davanti a una scelta, e lui fu categorico: piuttosto che lasciare il suo amore, avrebbe lasciato la band.

Era il 1973 e i Pooh uscirono con il loro album Parsifan… ma alla voce c’era un certo Red Canzian.

Tuttavia, i due non si sono mai sposati, sebbene Riccardo non lasciò solo i Pooh… ma anche la moglie! Il cantante era sposato con la collega Viola Valentino, ma non ci pensò due volte a scappare con Patty.

Le cose però non andarono come previsto e così torno dalla sua prima moglie… ma solo fino al 1992. Durante quell’anno si scoprì che Riccardo aspettava un figlio da un’altra donna, Stefania Brassi, conosciuta nel 1992. Dalla loro relazione è nato Alessandro Fogli, e ovviamente questo ha segnato la definitiva fine con il suo primo amore Viola. La relazione si è chiusa nel 2010.

Chi è la moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini

Riccardo si è innamorato ancora, questa volta di Karin Trentini, modella di ben trent’anni più giovane di lui. I due si sono sposati il 12 giugno del 2010 e dalla loro unione è nata Michelle.



Nel 2019, mentre Riccardo era sull’Isola dei Famosi, il magazine di Fabrizio Corona ha pubblicato una notizia secondo cui Karin avrebbe avuto una relazione extraconiugale nei quattro anni precedenti.

Fogli viene avvisato in diretta tv, la moglie vola in Honduras per un confronto ma poi lo stesso Corona rincara la dose qualche puntata dopo, dicendo a Fogli (in un videomessaggio) di avere le prove del tradimento. Videomessaggio delle polemiche per il quale la settimana successiva Alessia Marcuzzi si scuserà con Fogli.

