Lei è la donna che ha stregato la voce dei Pooh, Riccardo Fogli. Scopriamo tutte le curiosità inedite sulla sua storia, partendo esattamente dalle origini. Ecco chi è Karin Trentini!

Tratti dal sapore orientale, bellezza mediterranea incontenibile e fascino che non teme confronti. Si presenta così la moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini, che con l’artista ha condiviso tantissimi momenti di pura gioia e con cui ha costruito una bella famiglia. Partiamo dalla biografia per scoprire i tratti salienti di una donna che non ha paura di amare, nata come modella e ballerina e…

Chi è Karin Trentini?

Classe 1979 (non si conosce la data di nascita completa), Karin Trentini è nota per essere una donna in carriera con uno straordinario passato nel mondo della danza e una carriera da imprenditrice. Ha esordito in passerella durante i suoi studi universitari, sino a diventare una modella a livello professionistico!

Dopo molti anni di formazione, ha coronato il suo grande sogno: è entrata in alcuni importanti corpi di ballo per teatro e tv, e ha girato tutta l’Italia con le sue tournée. Ha anche recitato alcune piccole parti al cinema e in fiction Rai e Mediaset. L’amore, però, è la declinazione della sua esistenza in cui si è sentita maggiormente realizzata!

Ha un profilo Instagram che risulta privato.

La vita privata di Karin Trentini: la storia con Riccardo Fogli

L’amore costituisce una nota imprescindibile nella vita privata di Karin Trentini. Ha messo su famiglia…insieme al suo idolo! Infatti, è riuscita a far breccia nel cuore del cantante che ha sempre ammirato, e di cui è una grandissima fan: Riccardo Fogli!

Nonostante la notevole differenza d’età, ben 32 anni, tra loro è sbocciato un sentimento così forte che è sfociato nel matrimonio! Si sono sposati nel 2010 e da suo marito ha avuto la splendida figlia Michelle Mery.

Karin amava i Take That, ma un bel giorno, sentita la voce di Riccardo Fogli, ha iniziato ad ascoltare le sue canzoni dopo essere stata “portata a forza” a un suo concerto dai genitori (fan del cantante!). Lo ha rivelato lei stessa al Tirreno:

“Avevo 16 anni e i miei genitori, suoi grandi fans, mi portarono a forza a un suo concerto. Ero scocciata, non ci volevo andare, pensavo di annoiarmi. Ma appena colui che immaginavo fosse un personaggio d’altri tempi è salito sul palco mi sono subito ricreduta. Da quel momento, per anni, ho insistito perché mio padre mi accompagnasse ai suoi concerti. Finché, un giorno, ormai adulta, ho incominciato ad andarci da sola“.

All’epoca lui aveva una compagna, ma lei sognava ad occhi aperti un futuro insieme. Come in una moderna favola da film, il desiderio si è avverato!

“Scrivevo il suo nome dappertutto, ripetendomi che un giorno ce l’avrei fatta. E, anche se nel frattempo portavo avanti le mie storie, la testa era sempre concentrata su una cosa sola: lui“.

L’amore è nato dopo la fine della relazione dell’artista, galeotta una cena da cui è scoccata la magia: “Riccardo mi invitò ancora a cena e poi mi chiese di fare una vacanza in Puglia con lui. E mi chiese di sposarlo“.

I due vivono a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno.

Riccardo Fogli e Karin Trentini: la vicenda a L’isola dei Famosi con Corona

Nel febbraio 2019, un gossip lanciato dal magazine di Fabrizio Corona ha incendiato le cronache rosa: secondo la rivista online curata dall’ex re dei paparazzi, Karin Trentini e Giampaolo Celli – un noto stilista di abiti da sposa – avrebbero intrapreso una relazione extraconiugale stabile, che affonderebbe le radici addirittura nel lontano 2015.

La Trentini sarebbe poi dovuta andare in Honduras dopo queste rivelazioni, ma poi Corona ha voluto rincarare la dose dicendo in diretta tv del suo tradimento nei confronti di Fogli. In seguito a questo fatto la conduttrice di allora Alessia Marcuri si è scusata pubblicamente con Fogli.

7 cose che non sai su Karin Trentini

-Karin Trentini concilia la maternità con le sue grandi doti imprenditoriali. Ha aperto un B&B in Toscana, Casa Fogli, e si è tuffata nel mondo della cosmesi con un marchio di sua creazione: Diadem Luxury!

-Nel 2000 ha vinto il titolo di Miss Mondo Lazio, poi terza classificata a Miss Mondo Italia.

-Per 9 anni ha frequentato la Scuola di Danza Classica e Moderna presso la Royal Academy di Londra.

-È una delle 100 donne immortalate dal maestro Bruno Olivieri nel libro Occhi, in cui sono raccolte le immagini delle dive di ieri e oggi…

-Ha recitato anche nel film di Pieraccioni Una moglie bellissima, anno 2007!

-Nella sua adolescenza era una ragazza molto timida e schiva, bellissima e corteggiatissima…

-Karin Trentini è figlia unica e ha detto che i suoi genitori si aspettavano che tra lei e Riccardo sarebbe nato l’amore: “Anche a loro dicevo che un giorno l’avrei sposato“, ha detto al Tirreno.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG