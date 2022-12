Ecco quali sono e dove sono i locali di Livorno protagonisti della sfida nella puntata dell’ottava edizione di 4 Ristoranti.

Siamo ormai abituati a vedere Alessandro Borghese girare per tutta l’Italia, da nord a sud, da est a ovest, alla scoperta dei vari ristoranti e dei piatti tipici di ogni zona d’Italia. Tra le città in cui lo chef e conduttore ha fatto tappa nell’ottava edizione di 4 Ristoranti c’è anche Livorno: la puntata è andata in onda in anteprima domenica 4 dicembre su Sky Uno e in chiaro venerdì 9 dicembre su TV8. Vediamo allora quali sono i locali in gara del capoluogo di provincia toscana in questa puntata del programma.

4 Ristoranti a Livorno: le location della puntata

Il primo ristorante in gara, visitato da Alessandro Borghese nella puntata di 4 Ristoranti a Livorno, è la Stuzzicheria di mare. Il proprietario è Luca e la specialista del suo locale è il pesce fresco, che viene anche esposto in bella mostra su un bancone all’ingresso, come se fosse una vera e propria pescheria.

Alessandro Borghese

Il secondo ristorante di Livorno che possiamo vedere in questa puntata di 4 Ristoranti è il Mediterraneo, la cui proprietaria è Camilla. Al Mediterraneo si mangiano piatti tipici della tradizione toscana, con il menù che è composto soprattutto dalla ricette tramandate dalla nonna.

Il terzo locale in gara è si chiama invece Dietro l’angolo. Anche in questo ristorante, la cui proprietà è Irene, si respira in maniera forte e netta l’aria dalla tradizione culinaria della Toscana (anche se durante la preparazione dei piatti c’è stato qualche inconveniente sulla preparazione).

L’ultimo ristorante di Livorno protagonista di 4 Ristoranti è invece l’Elaboratore Culinario il cui proprietario è Andrea. In questo caso i piatti proposti sono rivisti e differenti rispetto alla tradizione, come si è visto con la preparazione del cacciucco, che è l’ingrediente bonus di questa puntata.

