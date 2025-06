Lettere a Giulietta: trama, cast e trailer del film girato in Italia

Per una serata all’insegna dell’amore e delle emozioni, il film Lettere a Giulietta è perfetto: ecco trama, cast e trailer.

Se avete voglia di sognare o di credere ancora nell’amore, il film Lettere a Giulietta fa per voi. Una commedia romantica, che regala solo sorrisi ed emozioni, con una trama che pur non presentando grandi colpi di scena tiene incollati allo schermo.

Lettere a Giulietta: trama e trailer

Uscito nel 2010 con la regia di Gary Winick, il film Lettere a Giulietta ha ottenuto un buon riscontro di pubblico e critica. La trama non è ricca di colpi di scena, ma fa comunque sognare quanti credono ancora nell’amore. Al centro della scena c’è Sophie, una giornalista e aspirante scrittrice che ha bisogno di uno scoop forte per farsi notare dal suo direttore.

Non riuscendo a trovare una storia degna di nota, Sophie decide di fare un viaggio in Italia con il futuro marito. Quest’ultimo sta per aprire un ristorante e la vacanza nel Belpaese cade a fagiolo, visto che gli permette di tornare in patria con prosciutti e formaggi di ottima qualità. Così la giornalista si ritrova a girare per Verona in completa solitudine.

Mentre si trova nella casa di Giulietta Capuleti, Sophie trova una lettera d’amore di una certa Claire per il suo Lorenzo, scritta 50 anni prima e nascosta tra le pietre del muro. E’ proprio questo lo scoop di cui aveva bisogno, così si mette in contatto con Claire e si prepara a vivere l’avventura più bella della sua vita. Il merito è anche del nipote dell’anziana, l’affascinante Charlie.

Ecco il trailer di Lettere a Giulietta:

Il cast di Lettere a Giulietta

Lettere a Giulietta ha un cast variegato, che vede anche la presenza di alcuni interpreti italiani: Amanda Seyfried, Christopher Egan, Gael García Bernal, Vanessa Redgrave, Franco Nero, Luisa Ranieri e Milena Vukotić. Il film, il cui titolo originale è Letters to Juliet, ha incassato più di 61 milioni di dollari in tutto il mondo.