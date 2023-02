Non solo Il diario di Bridget Jones e The Twilight Saga: ecco i migliori film romantici su Netflix da vedere.

Ci sono tanti tipi di storie d’amore, sia nella realtà che nella finzione. Da quelle che sembrano essere uscite da una fiaba, a quelle più travagliate, fino ad arrivare a quelle impossibili e a quelle che inaspettate: se siete alla ricerca di film che le sappiano raccontare, le varie piattaforme streaming offrono un’ampia selezione di questo genere. Vediamo ora quali sono i migliori film romantici da vedere su Netflix.

Film romantici da vedere su Netflix

Il diario di Bridget Jones: parlando di film romantici da vedere assolutamente su Netflix, non si poteva certo non iniziare da un grande classico come Il diario di Bridget Jones. La commedia racconta le avventure e le disavventure amorose della protagonista interpretata da Renée Zellweger.

Renee Zellweger

The Twilight Saga: su Netflix sono presenti tutti e cinque i capitolo della storia d’amore tra un vampiro e una ragazza americana che ha conquistato in particolare gli adolescenti. I protagonisti sono Robert Pattinson e Kristen Stewart.

Lei: piccolo capolavoro di Spike Jonze con protagonista Joaquin Phoenix. Non è la classica storia d’amore, a far battere il cuore del protagonista ò infatti un’intelligenza artificiale. E’ un film capace di far emozionare e riflettere.

Pazze di me: Francesco Mandelli è il protagonista di questa simpatica commedia romantica italiana, interpreta Andrea Morelli, un ragazzo che è circondata da donne (dalla madre alle sorelle, fino alla badante della nonna) che finiscono per interferire con la sua vita sentimentale.

Chiamami col tuo nome: pluripremiato film di Luca Guadagnino (che ha vinto anche l’Oscar per la Migliore sceneggiatura non originale) che racconta la storia d’amore tra Elio, un ragazzo italiano, e Oliver, uno studente americano in visita nel nostro Paese.

Raccontami di un giorno perfetto: quando si parla di film romantici (belli) da vedere su Netflix non si può non citare anche la pellicola di Brett Haley che racconta la storia d’amore di due ragazzi con cui la vita non è stata affatto tenera.

