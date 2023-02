Sta per partire l’Isola dei Famosi 2023. C’è grande attesa per quello che sarà il cast tra opinionisti e naufraghi. Ecco chi ci sarà.

Non ci sono ancora le date certe sulla partenza, ma pare che L’Isola dei Famosi 2023 possa partire nel mese di aprile. Sicuramente, una volta concluso il GF Vip. Sta salendo l’attesa per sapere chi affiancherà Ilary Blasi alla conduzione ma soprattutto su chi sarà il cast scelto, ovvero i naufraghi. Dalle prime indiscrezioni arrivano novità in tale ottica…

Le ultime novità sull’Isola dei Famosi

Ilary Blasi

Secondo svariate indiscrezioni, a fare compagnia a Ilary Blasi durante il reality di Mediaset, ci saranno ben due opinionisti. In primis verrà confermata Vladimir Luxuria, molto apprezzata anche la passata stagione.

La novità riguarderà l’altro volto. Infatti, ci sarà probabilmente Enrico Papi. Il famoso presentatore, visto negli ultimi tempi a Scherzi a parte, dovrebbe sostituire Nicola Savino.

Detto degli opinionisti, passiamo agli invitati. Qui si parla, invece, di Paolo Ciavarro in sostituzione di Alvin ma si discute anche della clamorosa ipotesi Can Yaman, particolarmente voluto dalla Blasi.

E i naufraghi? Difficile ancora dare certezze ma si parla di Marco Mazzoli e Paolo Noise, entrambi speaker dello Zoo di 105, Armando Incarnato in coppia con Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne, poi di Loredana Lecciso in compagnia della figlia Jasmine Carrisi, Samantha De Grenet con il figlio Brando, Luigi Mastrangelo con il figlio Samuele, la modella brasiliana Dayane Mello insieme ad Alessia Macari, Pamela Prati e Marco Bellavia anche se questi due si sono lasciati e non stanno più insieme e quindi sembra difficile poterli vedere.

Di seguito anche il post Instagram del programma con l’ultimo vincitore della scorsa edizione:

Riproduzione riservata © 2023 - DG