Da “Dirty Dancing” a “Like crazy” e “The Aeronauts”, ecco quali sono i migliori film romantici da vedere su Amazon Prime Video.

Nel ricco catalogo di film di Amazon Prime Video non mancano di certo le pellicole di genere romantico, quelle che raccontano storie d’amore che fanno battere il cuore anche agli spettatori che le vedono dall’altra parte dello schermo. Dai grandi classici del genere a quelli più recenti, di film romantici (e belli) da vedere su Amazon Prime Video ce ne sono davvero molti: ne abbiamo selezionati alcuni che vi consigliamo assolutamente.

I film romantici su Amazon Prime Video

Dirty Dancing – Balli proibiti: non si può non iniziare questo elenco dei film romantici da guardare su Amazon Prime Video senza partire da un grande classico come la pellicola con protagonisti Jennifer Gray e Patrick Swayze. La storia tra Baby e Johnny dal 1987 fa battere i cuori dei suoi spettatori.

One Day: Anna Hathaway e Jim Sturgess sono i protagonisti di questa storia che da amicizia si trasforma in amore. La trama si sviluppa nel corso di 20 anni e racconta come cambia il rapporto, fra alti e bassi, tra Emma e Dexter. E’ un film che sa emozionare e anche commuovere.

Like crazy: i protagonisti di questo film sono invece Anna e Jacob. La prima è una ragazza inglese che temporaneamente vive a Los Angeles, ma il suo permesso di stare negli Stati Uniti sta per scadere: lei decide di rimanere comunque clandestinamente negli USA per stare con il suo Jacob.

The Aeronauts: il film racconta la vera storia (anche se notevolmente romanzata) di James Glaisher che, nel XIX secolo, decise di intraprendere una viaggio in mongolfiera insieme alla moglie, Amelia Wren, per volare più in alto di quanto qualche altra persone avesse fatto.

Notting Hill: torniamo su un grande classico. Anche se l’avete già visto, la storia d’amore tra i personaggi interpretati da Julia Roberts e Hugh Grant è uno di quei film che continua a emozionare ogni volta.

Io prima di te: tra i film romantici da vedere su Amazon Prime Video c’è anche quello con protagonisti Emilia Clarke e San Claflin. E’ un film che farà scendere diverse lacrime e racconta la storia tra un ragazzo rimasto paralizzato in seguito a un incidente e l’eccentrica assistente che lo aiuta nella vita di tutti i giorni.

